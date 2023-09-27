Сборная Узбекистана 27 сентября завоевала ещё 6 медалей — 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В финальном поединке таэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов (-68 кг) одержал блестящую победу над своим соперником из Иордании. В борьбе за золото Рашитов одолел Карима Заида и удостоился чемпионского титула Азиады.

Таэквондистка Феруза Содикова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 67 кг, уступив в финале китаянке Джи Сонг.

В смешанной командной программе по дзюдо узбекистанцы также завоевали серебряные награды. Сборная Узбекистана в финале уступила единоборцам из Японии.

Шахматисты из Узбекистана также пополнили копилку сборной двумя медалями. В мужских соревнованиях по шахматам Нодирбек Абдусатторов завоевал серебро с 7 очками, а Жавохир Синдаров — бронзу, у него 6,5 очка.

Ещё одну серебряную медаль по шахматам завоевала Умида Омонова. По итогам 9 туров шахматистка показала второй результат с 6,5 очками и заняла второе место.

Сейчас, по данным НОК, в копилке сборной Узбекистана 28 медалей — 6 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых, и она занимает четвёртое место в медальном зачёте.