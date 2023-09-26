Военная делегация во главе с председателем Объединённого комитета начальников штабов Пакистана, членом Совета национальной безопасности генералом Сахиром Шамшадом Мирзой 26 сентября посетила Министерство обороны Узбекистана, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

На встрече по двустороннему сотрудничеству, состоявшейся в центральном аппарате Министерства обороны, глава Минобороны Баходир Курбанов тепло приветствовал генерала Сахира Шамшада Мирзу и рассказал о прогрессе, достигнутом в двустороннем сотрудничестве.

Как сообщалось ранее, во вторник Баходир Курбанов принял также главу Центрального командования Вооружённых сил США Майкла Куриллу. Они обсудили сотрудничество в военной сфере.