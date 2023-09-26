Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов во вторник принял главу Центрального командования Вооружённых сил США генерала Майкла Куриллу. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минобороны Узбекистана.





На переговорах обсуждалось сотрудничество двух стран в военной сфере и его перспективы на будущее, отметили в оборонном ведомстве.





Майкл Курилла посещал Узбекистан летом 2022 года, вскоре после назначения на свой пост. Помимо руководства Минобороны, он тогда встречался с президентом Шавкатом Мирзиёевым и секретарём Совета безопасности Виктором Махмудовым.

Тот визит был частью 90-дневного ознакомительного турне по разным регионам, где глава Центкома узнавал в разных странах об угрозах, с которыми они сталкиваются, и о возможностях для укрепления партнерства.