Open-air «Вечер национального узбекского танца» пройдёт в Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Мероприятие проведут резиденты танцевального клуба «Счастливых женщин» и педагоги Республиканской школы-интерната по специальности «Хореография» при поддержке и сотрудничестве музея.

Преподаватель Государственной академии хореографии Узбекистана Елена Кариякубова зачитает доклад об истории узбекского танца.

В рамках творческого вечера будут организованы фотовыставки, посвящённые истории узбекского национального танца, танцевальные номера известных мастеров танца и мастер-класс педагога Мамуры Эргашева.

Одна из фотовыставок будет посвящена самому первому, легендарному ансамблю «Бахор». Для гостей будут организованы конкурсы и викторины с вопросами о танцах.

Ожидается выступление государственных ансамблей «Шодлик», «Лазги», педагога Государственной академии хореографии Сусаны Усеиновой и учащихся Республиканской специализированной школы-интерната хореографии.