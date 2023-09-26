Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность нарастающим уровнем ядерной угрозы и призвал мировое сообщество к ядерному разоружению. Его заявление по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который отмечается 26 сентября, опубликовано на сайте ООН.

«Из-за геополитического недоверия и соперничества ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времён холодной войны. Между тем достигавшийся огромным трудом в течение многих десятилетий прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет», — заявил глава ООН.

Он призвал к укреплению режима ядерного разоружения и нераспространения. «Это означает, что все страны, которые ещё не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, должны сделать это без промедления, а государства, которые обладают ядерным оружием, должны обеспечить мораторий на все ядерные испытания», — подчеркнул Гутерриш.

По мнению главы ООН, странам нужно использовать «неустаревающие инструменты диалога, дипломатии и переговоров, чтобы ослабить напряжённость и положить конец ядерной угрозе».

«Единственный способ устранить ядерную опасность — ликвидировать ядерное оружие», — добавил Гутерриш.

Это не первый раз, когда генсек ООН призывает к ядерному разоружению. Ранее он заявлял, что ликвидация ядерного оружия является «высшим приоритетом ООН» в сфере разоружения, а также говорил, что необходимо оставить в прошлом «эру ядерного шантажа».

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времён холодной войны. Как утверждают эксперты, все девять ядерных держав (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) проводят модернизацию ядерных арсеналов и намерены увеличить число боеголовок в ближайшее десятилетие.