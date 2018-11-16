В самом центре Ташкента, в 500 метрах от резиденции президента и здания Кабинета Министров Узбекистана, успешно действует организация, активно и упорно попирающая Конституцию страны.

Свою успешную деятельность она ведет на общественные деньги, нисколько не скрываясь, и не таясь. Результатов эта организация неизменно добивается высоких: она регулярно вызывает то смех, то гнев жителей своей страны, а также гомерический хохот остального мира.

Называется эта удивительная организация «Узбекконцерт», и здесь регулярно стараются выдумать новый повод для того, чтобы нам всем снова стало стыдно. За них, за нас, за сам факт того, что все это происходит рядом, в 2018 году.

Я думаю, что в этой организации решили, что они представляют из себя нечто вроде масонского ордена. Которому позволено решать, что для людей хорошо, а что плохо, вершить цензуру, придумывать свою собственную псевдо-мораль и вести прочую квази-законную деятельность.

Согласно статье 15 нашей Конституции, государственные органы действуют в соответствии с ней. Сайт «Узбекконцерта» гордо сообщает, что это — государственное учреждение. Проанализируем, чем же занимаются эти государственные деятели.

Они выдают лицензии артистам. Без них выступление в Узбекистане не считается законным. Лицензия — это не просто процедура, связанная с налогами. Исполнитель должен пройти через художественный совет. То есть, этот совет неизвестного состава решает, кому можно выступать на сцене, а кому нет. Это фактическая, прямая и неприкрытая цензура. Просто дикая. Примерно как в Северной Корее, только не на улице Ким Ир Сена, а на улице Навои. Хотя статьей 29 Конституции гарантирована свобода мнений и их выражения. И она может быть ограничена только по мотивам государственной или иной тайны.

Если «Узбекконцерт» очень сильно возмущает содержание того или иного клипа, они, конечно, могут выразить свое мнение по этому поводу. Но лишать исполнителя возможности выступать? Творить? Это противоречит базовому праву человека и артиста на самовыражение. Взяв на себя функции цензора, «Узбекконцерт» попирает Конституцию Узбекистана.

Цензура в СМИ Узбекистана запрещена статьей 67. Никто не может диктовать телевидению, показывать или не показывать тот или иной клип. Но руки «Узбекконцерта» дотянулись не только до контроля над экранами. Исполнители жалуются, что без разрешения «Узбекконцерта» нельзя демонстрировать клипы даже на Youtube.

Недавний клип Шахло Ахмедовой «Летние дожди», из-за которого 13 ноября певица лишилась лицензии, не был показан по ТВ, он был размещен в интернете. Здорово, что в Год инноваций у нас родилось такое ноу-хау, неведомое даже самым жестоким тоталитарным режимам.

Еще больше пугают причины и термины, которые «Узбекконцерт» использует при осуществлении цензуры. По их мнению, произведения искусства для трансляции по телевидению и Youtube должны соответствовать «менталитету нашего народа». Слово «менталитет» не встречается в Конституции Узбекистана ни разу. Нигде. Даже намека нет. То есть, это некая созданная «Узбекконцертом» идеология, не описанная ни в одном документе. А согласно статье 12 Конституции, никакая идеология в Узбекистане не может устанавливаться в качестве государственной.

Фактически «Узбекконцерт» на уровне страны установил собственную идеологию и контролирует ее соблюдение. Хотя Конституция гарантирует, что жизнь в Узбекистане развивается на основе многообразия идеологий и мнений.

Еще одна претензия к несчастному клипу Шахло Ахмедовой, где обнимаются девушка и парень, — это несоответствие нормам восточной морали. Ну, друзья, это уже просто какое-то черносотенство, чернорубашечничество и оголтелый экстремизм. Восточной морали? Это какой, описанной в поэзии Хайяма? В книгах Конфуция? Вы видели танцовщиц на миниатюрах? А что вы завтра придумаете? Несоответствие религиозным ценностям?

Разве не являются эти действия «Узбекконцерта» нарушением равноправия граждан? Ведь этой государственной организацией фактически декларируется: «Если вы думаете так как мы, принимаете нашу псевдо-идеологию «менталитета» и некой «восточной морали», то вы имеете право петь и выступать. А если нет — то вы второсортные, незаконные артисты. То же касается и слушателей. Нравится наша «идеология» — вы можете слушать утвержденных певцов. Не нравится — езжайте на концерты в другие страны.

Можно и дальше смеяться над «Узбекконцертом» и их деятельностью, если бы не было так грустно. Ведь они настолько смелы, что в феврале 2018 года (привет, «Узбекская Весна»!) оформили свою псевдо-идеологию в виде документа, который прямо декларирует цензуру и антиконституционные ценности. Это очень интересно!

Так, в XXI веке, в свободной стране Узбекистан, запрещается петь в клипе, если вы лежите на боку в спальне. Если у вас есть татуировки. Если вы демонстрируете «неуместные и чуждые узбекским традициям движения».

Интересно, знает ли Тимати, который скоро выступает в Ташкенте, про этот документ? Или ему татуировки заклеят пластырем, как японским якудза в бане? Ну, чтобы не оскорбить тонкие чувства концертно-государственных консерваторов.

В январе руководитель «Узбекконцерта» заявил, что с экранов телеканалов было убрано 12 видеоклипов «вызывающего характера». «При просмотре кроме чувства неловкости и стыда ничего не возникает», — сказал Одилжон Абдукахоров.

Хочется сказать в ответ, что стыд у здравомыслящих, open-minded людей и мирового сообщества вызывают не клипы, а действия этой организации. А неловкость, почему-то, испытываем все мы. Потому что снова и снова стыдно, что на общественные деньги творится культурное варварство уровня Сталина и Мао Цзэдуна, а не современного государства XXI века.

«Узбекконцерт» нужно закрыть от греха подальше. Лицензии артистам выдавать в районной налоговой службе. Разрешить всем петь все что угодно и снимать все что угодно. И ничего страшного не случится. Потому что развращают общество не раздетые певицы, а невежество и коррупция.