На территории фермерского хозяйства «Сукок Лазиз Соли» в посёлке Сукок в Паркентском районе Ташкентской области 21 сентября был замечен тянь-шаньский бурый медведь, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Медведь сломал загон из брёвен для содержания овец и унёс с собой двух овец из стада в 14 голов, принадлежащего ферме. Ещё одна овца была ранена.

«Зимой некоторые плодовые деревья и кустарники в горных районах пострадали от сильных морозов, и урожай значительно сократился. Медведь пришёл в населённый пункт в поисках еды», — пояснили в Минэкологии.

Район, где был замечен медведь, взят под контроль сотрудниками областного управления экологии. В министерство сообщили о переселении четырёх семей, а также переводе 30 голов рогатого скота, овец и коз, живущих в полевых сараях, в жилые помещения.