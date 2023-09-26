Сборная Узбекистана 26 сентября завоевала 8 медалей — 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Сейчас в копилке сборной Узбекистана 22 медали, и она занимает четвёртое место в медальном зачёте после Китая (86 медалей), Южной Кореи (44) и Японии (42).

Золотую медаль завоевал дзюдоист Музаффарбек Турабоев, выступающий в весовой категории до 100 кг. В бескомпромиссном финальном поединке спортсмен одолел Гончигсурена Батхуяга из Монголии.

Пара Джавохира Сохибова и Мухтасар Тахировой, участвовавшая в смешанной командной программе в стрельбе из пневматической винтовки (10 м) завоевала серебряную медаль, уступив представителям хозяев игр.

Сборная Узбекистана по стрельбе вновь поднялась на пьедестал почёта Азиатских игр спустя 25 лет. Последний раз стрелки Узбекистана добивались успеха на соревнованиях в Бангкоке в 1998 году.

Копилка сборной Узбекистана пополнилась ещё одной серебряной медалью. Дзюдоист Давлат Бобонов, выступая в весовой категории до 90 кг, в захватывающем финальном поединке уступил Эрлану Шерову из Кыргызстана.

Таэквондистка Чарос Каюмова, выступавшая в весовой категории до 53 кг, в полуфинале уступила представительнице Китайского Тайбэя и завоевала бронзовую медаль. Таким образом, количество медалей, накопленных таэквондистами Узбекистана, увеличилось до трёх.

Бронзовую награду завоевала дзюдоистка Ирисхон Курбонбоева, выступающая в весовой категории до 78 кг. В борьбе за третье место она одолела Хуслен Отгонбаяр из Монголии.

Ещё один дзюдоист из Узбекистана Алишер Юсупов, выступающий в супертяжёлой весовой категории, в борьбе за бронзовую медаль одержал победу над японцем Хёга Ота.

Представительница сборной Узбекистана по ушу Дарья Латышева пополнила копилку сборной бронзовой медалью. По итогам программ нанкуан и нандао спортсменка завоевала награду, уступив представительницам Китая и Малайзии. Это вторая медаль на Азиатских играх для Латышевой — она становилась серебряным призёром Азиады 2018 года.

Фехтовальщица из Узбекистана Зайнаб Дайибекова также завоевала «бронзу». Участвуя в индивидуальной программе на саблях, в полуфинале она уступила южнокорейской спортсменке Джису Юну с небольшим отрывом — 14:15.