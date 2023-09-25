Кабинет министров Кыргызстана 22 сентября ввёл запрет на экспорт пшеницы и меслина, а также пшеничной муки сроком на шесть месяцев. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны.

Такое решение принято «в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары», говорится в документе.

С предложением временно запретить вывоз муки и зерна из Кыргызстана выступило Министерство сельского хозяйства. Ведомство объяснило эту меру значительным повышением цен на муку в стране, отметив, что ее нехватка «может привезти к продовольственному кризису».

В правительстве Кыргызстана при этом ранее заявляли, что дефицита пшеницы в стране нет, а рост цен коснулся только муки, поставляемой из Казахстана. Причиной этого в Кабмине назвали сезонную загруженность железных путей, по которым зерно завозят из Казахстана.

По оценке Ассоциации мукомольных предприятий, казахстанская мука занимает 50% внутреннего рынка Кыргызстана, уточняет Tazabek. По информации Радио «Азаттык», мешок муки из Казахстана на местных рынках подорожал на 1000 сомов (около 11 долларов). Вслед за этим в магазинах «несущественно» подорожала и местная мука.

Кыргызские власти также отметили, что Фонд государственных материальных резервов готов разбронировать запасы пшеницы для мукомольных предприятий в случае реального дефицита. Чтобы избежать вывоза дешёвого зерна и муки, Минсельхоз предложил ввести запрет, пишет 24.kg. Позже стало известно, что фонд разбронировал 40 тысяч зерна продовольственной пшеницы.

Депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу связал повышение цен на муку с ее вывозом в Узбекистан, что, по его словам, привело к опустению складов в Кыргызстане. По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, которые приводит Kursiv.uz, за первые семь месяцев года страна экспортировала 15000 тонн пшеничной муки — весь объем пришёлся на Узбекистан.

Ранее «Газета.uz» писала, что в регионах Узбекистана также резко возросли цены на муку и хлеб на фоне подорожания экспортного зерна из Казахстана.