С 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу и ещё пяти городах Китая проходят XIX летние Азиатские игры, в которых принимают участие около 12,5 тысячи спортсменов из 45 стран мира.

Сборная Узбекистана к сегодняшнему дню завоевала 11 медалей — 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые и занимает четвёртое место в медальном зачёте.

24 сентября

Шпажистка Дилназ Мурзатаева стала первой фехтовальщицей из Узбекистана, поднявшейся на пьедестал почёта на Азиатских играх. 17-летняя спортсменка уступила Инжеонг Чои из Южной Кореи и завоевала бронзовую медаль. Для Узбекистана это первая медаль в программе фехтования на подобных соревнованиях.

Золотую медаль в копилку сборной принесла дзюдоистка из Узбекистана Диёра Келдиёрова, выступающая в весовой категории до 52 кг. В решающем поединке она одолела Биршельт Хорлодои из ОАЭ и добавила к своим победам титул чемпионки Азиатских игр.

Дзюдоитска Халима Курбонова должна была выйти на татами против южнокорейской спортсменки Хекеонг Ли в поединке за бронзовую медаль. Но из-за отказа соперницы выйти на поединок Курбонова стала обладательницей бронзовой награды.

В программе академической гребли среди женщин в лёгком весе пара Луизахон Исламовой и Малики Тагматовой завоевали серебряную медаль.

В соревнованиях по академической гребле среди мужчин в лёгком весе Шахзод Нурматов и Собиржон Сафаралиев завоевали бронзовую медаль. Золото и серебро досталось представителям Китая и Индии соответственно.

25 сентября

Академические гребцы завоевали золотую медаль. Квартет Шехроза Хакимова, Давржона Давронова, Дилшоджона Худойбердиева и Алишера Турдиева, участвовавший в программе М4- среди мужчин, первым пересёк финишную черту.

Немного позже гребцы добавили в копилку сборной серебряную медаль в программе М4x. «Золото» в рамках этой дисциплины досталось сборной Китая, «бронза» — сборной Индии.

Таким образом, сборная Узбекистана по академической гребле завершила своё участие в Азиатских играх. В ходе соревнований спортсмены завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, заняв второе место в общекомандном зачёте после Китая.

В программе индивидуальных заездов по академической гребле среди женщин узбекистанка Анна Прокатень завоевала вторую золотую медаль. Серебряную и бронзовую награды завоевали представительницы Китая и Японии.

Таэквондистка из Узбекистана Мадинабону Маннопова, выступавшая в весовой категории до 49 кг, в полуфинале уступила чемпионке Олимпийских игр Токио-2020 Панипаку Вонгпаттанакиту из Таиланда и завоевала бронзовую медаль. Это вторая медаль Манноповой с Азиатских игр, в прошлый раз она завоевала «серебро».





Дзюдоист Муроджон Юлдошев пополнил копилку делегации Узбекистана третьей золотой медалью и четвёртой в общем зачёте за этот день. В чемпионском поединке в весовой категории до 73 кг Юлдошев одолел японца Соичи Хашимото.

Сборная Узбекистана по таэквондо WT в составе Шухрата Салаева, Джасура Джайсунова, Светланы Осиповой и Озоды Собиржоновой завоевала бронзовую медаль в смешанной командной программе. В полуфинале против Южной Кореи они уступили со счётом 47:48.

Ещё одну медаль завоевала дзюдоистка Гулноза Матниязова, выступавшая в весовой категории до 70 кг. В решающем поединке за бронзовую медаль она одолела Ю Джунг Лиао из Китайского Тайбэя.