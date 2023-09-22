Правительство Узбекистана и Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) 21 сентября в Нью-Йорке подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на расширение присутствия ЮНОПС в Узбекистане и наращивание его усилий в регионе Центральной Азии, сообщила пресс-служба ЮНОПС.

Подписи под документом поставили министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов и заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор ЮНОПС Жорж Морейра да Силва.





Офис УНОПС в Ташкенте станет первым представительством управления в Центральной Азии. «Уверены, что представительство послужит дальнейшему обогащению наших связей, особенно в реализации Стратегии „Узбекистан-2030“ и Целей устойчивого развития», — отметил глава МИДа.

ЮНОПС уже участвует в нескольких проектах в Узбекистане, нацеленных на улучшение медицинского обслуживания и повышение готовности к эпидемиям. Управление также изучает возможности поддержки сектора образования, содействуя развитию инфраструктуры и продвигая инклюзивное и технологически оснащённое образование.

Подписанный документ предусматривает развитие сотрудничества с упором на реализацию комплексных проектов, таких как строительство и восстановление ключевых объектов социальной инфраструктуры, включая больницы, школы и транспортные системы. Это должно внести вклад «в обеспечение устойчивого экономического роста, сохранение окружающей среды, современное управление и создание безопасного и мирного государства», говорится в сообщении.