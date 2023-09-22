Суд по уголовным делам Юнусабадского района Ташкента рассмотрел дело 36-летнего гражданина Узбекистана, вступившего в ряды террористов в Сирии, сообщило УзА.

В решении суда говорится, что в сентябре 2016 года подсудимый отправился из Ташкента в Стамбул, а затем, год спустя, перебрался из Турции в Сирию и присоединился к международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», пройдя боевую подготовку в ее лагере.

В сентябре 2018 года он вернулся в Турцию и до декабря 2022 года переправлял группы людей в Сирию.

«Сирийские блогеры в социальных сетях описывают жизнь там как рай, и любой, кто это видит, не может в это не поверить. Они работают отлично. Но как только ты приедешь туда и увидишь реальную жизнь, поймёшь, что все на самом деле наоборот, но будет уже слишком поздно. Если захочешь вернуться, будет страшно, что по приезде в свою страну тебя посадят в тюрьму. Если останешься там, будешь вовлечён в происходящее. Таким образом, ты оказываешься меж двух огней. Я достаточно взрослый, чтобы различать чёрное и белое, но окружение вводит в заблуждение и завлекает и взрослых, старше меня. Меня обманули, обещая финансовое благополучие», — заявил подсудимый.

Гражданина признали виновным по части 1 статьи 155−2 (Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности) и части 1 статьи 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещённых организациях) Уголовного кодекса. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.