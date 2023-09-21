С начала года в Узбекистане от групповых пищевого отравления пострадали 414 человек, среди них 86 детей. Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.

По данным ведомства, всего за восемь месяцев было зарегистрировано 39 случаев групповых пищевых отравлений. В результате два человека скончались. У 81 пациента был диагностирован ботулизм.

«Групповое отравление в домашних условиях возникает из-за несоблюдения санитарных правил и порядка хранения при приготовлении пищи. Нас больше беспокоят подобные случаи в организациях дошкольного образования. 13 июля групповое пищевое отравление было зарегистрировано у 12 воспитанников детского сада №600 в Сергелийском районе Ташкента и у 27 воспитанников детского сада №10 в городе Ангрене», — сообщил Нурмат Отабеков.

Замглавы СЭС отметил, что такие случаи в дошкольных организациях связаны, прежде всего, с тем, что кухни там зачастую сделаны без проектирования, работают с нарушением санитарных требований и имеют проблемы с подачей горячей и холодной воды.

«Вышеуказанные ситуации вызваны ещё и тем, что оборудование, используемое на этих кухнях, устарело, а те, кто готовит еду для детей, — непрофессионалы и не обучены санитарным нормам» — подчеркнул Нурмат Отабеков.