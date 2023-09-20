Стать в ближайшем будущем полноправным членом Всемирной торговой организации — одна из приоритетных задач на пути либерализации экономики Узбекистана. Об этом в выступлении на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что несмотря на глобальные вызовы, экономика страны «демонстрирует стабильные темпы роста» благодаря «последовательным реформам».

«За последние шесть лет объем валового внутреннего продукта увеличился более чем в 1,5 раза. Наша главная цель — к 2030 году удвоить этот показатель», — заявил президент.

«Благодаря политике, направленной на повышение уровня жизни населения, с 2017 года уровень бедности в стране снизился вдвое. К 2030 году планируем уменьшить его до 7%», — сообщил он.

«Мы приняли решение в несколько раз увеличить обеспеченность населения питьевой водой, а также охват здравоохранением, образованием и другими социальными услугами», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он поддержал инициативу генерального секретаря ООН «Глобальный акселератор создания рабочих мест и социальной защиты». В её рамках Узбекистан предлагает «для обмена опытом» провести в стране в 2024 году под эгидой ООН Всемирную конференцию «Социальная защита: путь к устойчивому развитию».