Сотрудники Таможенного комитета в Ташкентской области пресекли незаконный вывоз большого объёма иностранной валюты за рубеж, сообщила пресс-служба ведомства.

При досмотре ручной клади гражданина, который намеревался выехать через пограничный пост «Гишткуприк» в Казахстан, было обнаружено 5,13 млн российских рублей (более 53 тысяч долларов) и 4000 долларов, которые не были указаны в таможенной декларации. Валюта также не была заявлена в устной форме.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Ранее «Газета.uz» писала, что лимит вывоза из Узбекистана иностранной валюты без декларирования увеличат. С 6 декабря можно будет ввозить и вывозить наличную валюту в эквиваленте до 100 млн сумов вместо текущих 70 млн сумов.

Правила также дополнены пунктом о том, что физические лица для получения консультации могут предъявить сотрудникам таможенного органа наличную валюту, превышающую указанный лимит, до таможенного контроля, в этом случае сотрудники разъясняют им правила заполнения декларации.