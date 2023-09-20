Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 200 млн долларов, который поможет Узбекистану модернизировать и оцифровать систему распределения электроэнергии для повышения энергоэффективности и надёжности услуг электроснабжения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

В рамках проекта «Цифровая трансформация и повышение устойчивости распределительных сетей» 26 распределительных подстанций в регионах страны будут модернизированы до цифровых подстанций, включая систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).

Цифровые реле защиты и проектирование, устойчивое к климатическим воздействиям, как ожидается, повысят эксплуатационную надёжность и устойчивость подстанций к стихийным бедствиям и экстремальным погодным явлениям, предотвращая региональные отключения электроэнергии.

«Модернизация устаревшей распределительной сети Узбекистана имеет решающее значение для долгосрочной зелёной и низкоуглеродной стратегии страны, — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. — Мы рады поддержать этот проект, который не только улучшит качество услуг в энергетике, но и облегчит переход на чистую энергию за счёт сокращения потерь электроэнергии, которые приводят к увеличению выбросов парниковых газов».

По прогнозам, спрос на энергию в Узбекистане ещё больше увеличится с 67 тераватт-часов в 2019 году до 120,8 тераватт-часов в 2030 году. Правительство планирует построить дополнительные 17 гигаватт (ГВт) мощностей в дополнение к существующей мощности в 12,9 ГВт, включая проекты возобновляемой энергетики мощностью 8 ГВт к 2030 году.

«Этот проект позволит Узбекистану надёжно поставлять дополнительную энергию, необходимую стране для удовлетворения растущего спроса, — сказал старший специалист АБР по энергетике Сун Дак Ким. — Модернизация систем передачи и распределения также позволит стране интегрировать больше возобновляемой энергии в энергосистему, учитывая, что интеллектуальные и гибкие системы могут лучше управлять переменчивостью возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая».

Проект АБР также поможет укрепить потенциал финансового менеджмента «Региональных электрических сетей» (РЭС). Кроме того, будет предоставлен грант технического содействия в размере 250 тысяч долларов на поддержку институционализации гендерного мейнстриминга в РЭС и продвижения участия женщин и девушек в энергетическом секторе, в том числе посредством обучения студенток в рамках партнёрской образовательной программы между РЭС и Ташкентским государственным техническим университетом.

Французское агентство развития (ФАР) предоставит 70 млн евро (около 75 млн долларов) в виде софинансирования, которое будет частично администрироваться АБР.