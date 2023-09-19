Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 сентября в Нью-Йорке принял директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.

Как сообщила пресс-служба президента, стороны обменялись мнениями по развитию глобальной экономической ситуации и рассмотрели вопросы расширения сотрудничества с МВФ, в том числе в контексте договорённостей, достигнутых в ходе двусторонней встречи в Самарканде в июне.

«Глава фонда дала высокую оценку результатам реализуемой программы необратимых реформ в Узбекистане и выразила готовность продолжить тесное взаимодействие в продвижении эффективных преобразований в стране», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы участия МВФ в проведении комплексного анализа устойчивости финансового сектора Узбекистана, оказания консультативного содействия в выработке предложений по совершенствованию экономической политики, а также осуществлению программы повышения потенциала специалистов ведомств страны.