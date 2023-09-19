Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, 18 сентября принял президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, на встрече были рассмотрены вопросы расширения узбекско-европейского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Сообщалось, что с начала года товарооборот Узбекистана со странами ЕС увеличился на 35%, реализуются крупные инвестиционные проекты с ведущими европейскими компаниями, проводятся значимые культурные мероприятия.





Стороны обсудили вопросы «скорейшего принятия Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, формирования благоприятных условий для наращивания объёмов взаимной торговли и инвестиций, а также углубления кооперации в основных отраслях экономики», говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено развитию эффективных международных транспортных коридоров, в частности Транскаспийского мультимодального маршрута.

Состоялся также обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане, включая усилия по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

Шавкат Мирзиёев и Шарль Мишель до этого встречались в рамках второго саммита лидеров Центральной Азии и ЕС в Чолпон-Ате (Кыргызстан) в июне. В октябре 2022 года Шарль Мишель посещал