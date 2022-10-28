27 октября в Узбекистан с визитом прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель. Утром 28 октября он посетил парк «Янги Ўзбекистон» и возложил цветы к подножию Монумента независимости. Затем начались его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.





Как сообщила пресс-служба главы государства, на встрече в узком формате были рассмотрены актуальные вопросы расширения многопланового сотрудничества Узбекистана и ЕС. Кроме того, состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.





«Достигнута договоренность о продолжении тесной совместной работы по наращиванию практического взаимодействия в целях содействия реализации в нашей стране программы демократических преобразований и экономических реформ, прежде всего в области инноваций, „зелёной“ экономики, цифровизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласован вопрос подготовки «дорожной карты» по реализации предложений и инициатив, выдвинутых Узбекистаном в ходе саммита в формате «Центральная Азия — ЕС» днём ранее в Астане.





По данным пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, на переговорах также был затронут вопрос обеспечения свободы слова в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёев «выразил готовность к продолжению очень тесной и открытой совместной работы по вопросам обеспечения свободы слова», отметил пресс-секретарь.

«Условлено о проведении оценки прогресса в этом направлении и выработке предложений по дальнейшей поддержке средств массовой информации», — добавил он.