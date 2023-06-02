Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по прибытии в Чолпон-Ату 2 июня провёл встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Встреча прошла в рамках программы второго саммита лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, сообщила пресс-служба главы государства.

«Искренне поздравив главу нашего государства с результатами конституционного референдума, президент Евросовета Шарль Мишель выразил полную поддержку осуществляемой программе необратимых демократических преобразований и экономических реформ в Новом Узбекистане, а также пожелал успешного проведения предстоящих важных политических мероприятий», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном пресс-секретарём президента Шерзодом Асадовым, можно увидеть, как Шарль Мишель подходит к Шавкату Мирзиёеву со словами «дорогой президент», а затем они обнимаются. Глава государства сказал «давно не встречались», «я тоже доволен, с нетерпением ждал [встречи]». Лидеры о чём-то смеются, после чего Шавкат Мирзиёев отмечает: «Такими бывают близкие друзья».

Стороны отметили высокую динамику двусторонних контактов и обменов в соответствии с договорённостями встречи на высшем уровне, состоявшейся в Ташкенте в октябре 2022 года.

За этот период в Узбекистане проведены первая Конференция по региональной взаимосвязанности, очередной Форум гражданского общества и ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

Товарооборот Узбекистана со странами ЕС вырос с начала этого года на 70%. Портфель инвестиционных проектов с участием ведущих европейских компаний в высокотехнологичных отраслях экономики страны превысил 20 млрд евро.

Лидеры Узбекистана и ЕС отдельно остановились на вопросах наращивания объёмов и диверсификации двусторонней торговли, продления преференциального торгового режима GSP+, развития эффективных транспортных маршрутов, прежде всего Транскаспийского транзитного коридора, реализации совместных программ и проектов в сферах «зелёной» энергетики, инноваций и высоких технологий, цифровизации, экологии, образования, туризма и других направлениях.

Стороны также подчеркнули важность продолжения консультаций и оказания гуманитарной помощи Афганистану.