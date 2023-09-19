Заместитель помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по Азии Анджали Каур (Änjali Kaur) 26−30 августа посещала Узбекистан. USAID открыло миссию в стране всего три года назад. Примерно тогда же Анджали Каур была назначена на этот пост. В интервью «Газете.uz» она рассказала о целях и направлениях деятельности USAID в Узбекистане, важности Узбекистана для агентства, необходимости равного доступа к образованию и другим услугам и для мальчиков, и для девочек, а также ответственности государства в обеспечении такого доступа.

Видео (с субтитрами на узбекском языке)

Текстовая версия интервью (с сокращениями)

— Это ваш второй визит в Узбекистан за год с небольшим. Какие изменения за это время вы могли бы отметить?

— Узбекистан — одна из моих любимых стран, и я очень рада вернуться сюда. До этого я была здесь в мае прошлого года и посетила Ташкент и Бухару. В этот раз я снова была в Ташкенте и смогла посетить Самарканд. И я могу отметить изменения для себя, для USAID и изменения в целом в Узбекистане. Среди главных изменений — растущее партнёрство USAID и правительства. Это видно по нашим программам, нашей работе, нашему сотрудничеству.

[Во время своей поездки] я смогла оценить влияние наших программ. В Самарканде я посетила туристические объекты, которые мы поддерживаем. Мы были в гостевых домах, где иностранцы и гости из других регионов Узбекистана могут почувствовать жизнь Самарканда.

Для USAID важно поддерживать такие проекты, чтобы как можно больше людей могли постичь красоту и культуру Узбекистана самыми разными способами, а также чтобы от этого получали пользу местные жители.

Например, владелец гостевого дома, где мы остановились, рассказал, как планирует расширять его. Его соседи тоже хотят открыть гостевые дома, потому что они видят, что люди предпочитают их гостиницам. И это приносит большую пользу семьям.

Мне также удалось встретиться с учителями. Мы были в школе, спросили, как предоставленные нами материалы по обучению английскому языку изменили ситуацию, как это в целом влияет на жизнь людей. Они сказали, что учащиеся значительно улучшили навыки общения на английском. Поскольку задания требуют непосредственного участия, это помогает улучшить способности их взаимодействия. И это также учит их критическому мышлению.

Таким образом, мы надеемся, что наши проекты, не только в сфере обучения английскому, но и наша работа с правительством по трансформации среднего образования, поможет предоставить молодёжи и будущему поколению Узбекистана больше возможностей.





Мы хотим создать условия, при которых выпускники школ не только способны намного лучше знать английский язык. но также имеют навыки, которые помогут им найти работу и внести вклад в экономику.

Это ведёт к следующей стороне вопроса — имея такие навыки, выпускникам не нужно будет покидать Узбекистан в поисках работы в другом месте.

Мы хотим, чтобы граждане Узбекистана оставались в стране и имели возможности дома, чтобы им не приходилось подвергать риску себя, свои семьи, покидая страну. Имеется много случаев торговли людьми, много случаев принудительного труда, опасных условий работы. Часто вы не знаете, куда едете.

Я узнала, что Самарканд — сердце миграции, что из Самарканда много людей уезжает в Ташкент, в другие страны региона. Поэтому наши проекты здесь важны, они могут повлиять на будущее. Внести вклад в будущее, в развитие людей в Узбекистане, будь это молодые или пожилые, уязвимые группы, женщины — вот цель всех наших программ.

— Во время вашего прошлого визита был подписан ряд документов. Расскажите, пожалуйста, о целях нынешнего визита. Можете ли вы поделиться его результатами?

— Цель моего визита — углубить нашу деятельность здесь. В прошлом году мы разработали первую страновую стратегию для Узбекистана. Эта стратегия охватывает четыре основных направления — демократия и управление, образование, здравоохранение и экономический рост. Вечером я встречаюсь с министром здравоохранения. До этого у меня была встреча в МИДе. Это министерства, с которыми у нас налажены тесные связи.

С Минздравом мы планируем подписать меморандум о расширении партнёрства и движении в направлении глобальной безопасности в здравоохранении. Мы намерены работать над усилением фармацевтического комплаенса, чтобы пациенты были в безопасности, чтобы на рынке были соответствующие лекарства, чтобы было соответствие стандартам и процедурам, действующим в США и других странах, чтобы лекарства соответствовали нуждам и к ним был доступ (в начале сентября были подписаны соглашение с США о включении Узбекистана в Глобальную программу безопасности в области здравоохранения США и меморандум о расширении доступа к безопасным и качественным лекарствам — ред.).





— Миссия USAID в Узбекистане довольно молодая. Расскажите, почему Узбекистан важен для USAID?

— Открытие миссии совпало с началом моей работы, и я была очень взволнована этим. Наличие миссии в стране позволяет нам работать более тесно, рука об руку с правительством Узбекистана (ранее офис USAID был частью миссии в Центральной Азии — ред.). Это возможно, только если в стране есть миссия.

USAID поддерживает Узбекистан уже 30 лет, с 1993 года. Не только последние пару лет в рамках миссии, а 30 лет. Мы выделили более 621 млн долларов в виде содействия. Я думаю, это показывает людям Узбекистана, что мы — ваш постоянный партнёр, друг, донор в сфере развития. И для нас приоритетом является видеть Узбекистан независимым, процветающим, развитым.

Будущее этой страны очень важно, поэтому мы решили открыть миссию, которая позволила бы нам работать более углублённо, внедрять проекты, более подходящие для нужд и соответствующие происходящим изменениям в стране. Кроме того, это позволяет нам связать приоритеты развития на региональном уровне.

Я хотела бы подчеркнуть, что все средства, которые мы инвестировали в страну, — это гранты. Среди них нет займов. За ними не стоят какие-то скрытые условия. Всё, что USAID предоставляет людям Узбекистана, — это от американского народа. И идея, стоящая за этой поддержкой, в том, чтобы видеть рост и развитие этой страны, чтобы Узбекистан мог реализовать свой потенциал во всех сферах для достижения амбициозных целей вашего правительства, вашего народа.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о направлениях деятельности в Узбекистане. Почему именно эти направления? Какие проекты и программы вы бы выделили отдельно?

— Как я уже отметила, мы поддерживаем проекты по четырём направлениям: демократия и управление, здравоохранение, экономический рост и образование. И между этими секторами мы всегда стремимся внедрить ряд связанных аспектов. К примеру, если взять усиление потенциала женщин, этот аспект будет интегрирован по всем направлениям. Мы также стремимся, чтобы со всеми направлениями были интегрированы вопросы поддержки уязвимых групп.

Многие наши проекты вызывают у меня гордость. В апреле мы оказали техническую экспертизу в разработке закона об усилении ответственности за гендерное насилие. Это исторический момент. Это первый закон, криминализующий насилие на основе гендера в стране. Это большой шаг вперёд, я думаю, для всего народа Узбекистана.

Отдельная гордость — проект доступа к юридической помощи. Мы предоставили бесплатную юридическую помощь более чем 600 тысячам человек. Эта помощь помогает людям построить жизнь заново, решать вопросы, которые они до этого не могли решить из-за отсутствия денег или ресурсов. Теперь же есть техническая экспертиза, охватывающая широкий круг вопросов от торговли людьми и до других тем.





Мы также гордимся достижениями в сфере образования, поддерживающими реформу образования в стране, особенно в сфере среднего образования. Мы все знаем, что образование — фундамент для развития всего остального. Поэтому очень важно, чтобы все имели к нему доступ.

Другое направление — безопасная миграция, что идёт рука об руку с нашей работой по экономическому росту. Мы поддерживаем обучение граждан Узбекистана, чтобы они имели возможности работать в стране. Если же они хотят уехать, то мы хотим, чтобы они знали о безопасной миграции.

Для тех же, кто по несчастью стал жертвой трафика, кто попал в сложную ситуацию, мы стараемся совместно с нашими партнёрами здесь оказать помощь, вернуть их на родину, чтобы они были в безопасности.

— Каковы будущие планы USAID в Узбекистане? Есть ли сферы, на которые вы хотели бы обратить внимание правительства или общественности?

— Мы с интересом наблюдаем за программой реформ президента и заинтересованы в поддержке этой программы реформ. Эти реформы определяют цели и амбиции страны, а также путь её будущего развития.

Поэтому мы намерены укреплять наше сотрудничество с правительством. Мы также выступаем за укрепление торговли и связей в регионе. Это очень важно, особенно в условиях кризиса.

Внезапное вторжение России в Украину создало условия, при которых страна оказалась в нестабильной ситуации. Мы заинтересованы в поддержке роста и развития вашей страны, чтобы она обладала достаточными ресурсами для того, чтобы быть независимой и самодостаточной.

С этой точки зрения важно развитие частного сектора, чему мы также уделяем внимание. Демократия и верховенство закона важны для усилий в сфере судебной реформы.

Как видите, у нас тесное партнёрство со многими министерствами страны. Помогать им в продвижении своих приоритетов — наша главная цель в предстоящие годы.





— Ваш мандат распространяется на Южную и Центральную Азию. Какие направления работы USAID в Центральной Азии можно назвать схожими и какие — отличающимися? Агентство также реализует проекты, охватывающие весь регион. Что это за проекты и почему они важны?

— У стран Южной и Центральной Азии много схожих аспектов, помимо культурных. Их также объединяет стремление к экономическому росту, продвижению страны благодаря этому росту, повышению доходов населения, созданию для людей дополнительных возможностей, чтобы они не покидали страну. Все они не хотят, чтобы талантливые люди уезжали в другие страны. Чтобы не было утечки мозгов.

Как создать такие возможности? В Центральной Азии, Узбекистане, в Южной Азии мы наблюдаем рост молодого населения. Как мы будем удовлетворять потребности этих молодых людей? Как создать для них условия, чтобы они жили более благоустроенной жизнью, чем нынешнее поколение?

Изменение климата — ещё одна проблема, объединяющая страны мира. Южная и Центральная Азия сталкиваются с проблемами в сфере водных ресурсов. Эта проблема касается в целом всех стран. Все мы столкнулись с рисками изменения климата, оказывающими влияние на инфраструктуру.

Важными являются и вопросы глобальной безопасности в здравоохранении. Мы не хотим вновь оказаться неподготовленными к ситуациям, подобным пандемии коронавируса.

— У вас большой успешный опыт работы в разных регионах мира, в разных организациях и секторах. Вы являетесь примером для многих молодых женщин. Что и кто помогали вам в карьере? Какие советы по достижению целей вы можете дать молодым женщинам в Узбекистане?

— Это очень важный вопрос. Считаю, что женщины, особенно девушки, должны верить, что они способны добиться любых целей, которые они перед собой ставят. Лично мне добиваться успеха помогала поддержка семьи.

Роль семьи очень важна. Роль родителей в поддержке девочек в учёбе, выборе амбициозной карьеры, их уверенности в том, что они могут решить проблемы мира, кем бы они ни хотели стать — инженером, юристом, врачом — неоценима. Всё в пределах их досягаемости.

Семья — критически важная среда для закрепления этого. Семья меня очень поддерживала, говорила мне, что я могу стать тем, кем захочу. И это, я думаю, помогло мне понять и изучить то, что меня окружает, чтобы найти то, что меня по-настоящему увлекает.

Сейчас для меня возможность поддерживать людей в разных странах и делать это посредством механизмов USAID — это мечта, потому что я могу использовать свои навыки и опыт, чтобы совместно с правительствами-партнёрами находить решения разным вопросам.

Я бы хотела, чтобы для каждой девочки и каждого мальчика в Узбекистане были открыты все возможности. Я знаю, что именно над этим работает правительство Узбекистана. И проекты USAID направлены на достижение этого.

— Зависит ли, по вашему мнению, доступ мальчиков и девочек к образованию от уровня обеспеченности семьи? Как это зависит от уровня экономики?

— Я считаю, что важную роль здесь играет правительство. Потому что у всех людей в стране должен быть справедливый доступ к базовым, самым необходимым услугам, будь то образование, здравоохранение (если дети болеют, они не могут ходить в школу) или что-то другое.

Поэтому я верю, что это ответственность правительства обеспечить, чтобы в каждой семье и мальчики, и девочки имели доступ к школе, которая расположена неподалёку, которая имеет хороших учителей, которая имеет учебную программу, позволяющую успешно окончить школу и найти работу.

Ответственность несёт и частный сектор — обеспечить, чтобы для выпускников есть работа. Как видим, здесь есть вопрос взаимосвязей. Все стороны играют роль. Правительство находится в центре всего этого, и мы полагаемся на правительство, которое должно играть самую важную роль в том, чтобы обеспечить доступ к услугам.

Но у граждан тоже есть своя роль. Она заключается в том, чтобы требовать отчётность. Вы должны требовать и спрашивать о наличии услуг. Вы должны быть уверены, что услуги отвечают вашим нуждам. Кроме того, вы должны быть уверены в безопасности среды, где оказываются эти услуги.

Роль частного сектора заключается в том, чтобы обеспечить рост и развитие вашей страны, это должно быть для него приоритетом. И вот что я считаю очень важным — ваша экономика может расти только при участии каждого гражданина. Самый большой капитал страны — это её человеческие ресурсы. Это люди.

Если половина населения, например, женщины, не работают, вы теряете 50% своей экономики. Поэтому должно быть в интересах всех сделать так, чтобы и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины имели равный доступ к одним и тем же услугам.

Поэтому в большую часть наших проектов интегрированы вопросы усиления потенциала женщин, обеспечения справедливого доступа. Потому что мы считаем, что какой бы услугой это ни было, каким бы проектом это ни было, важен принцип того, что каждый гражданин имеет значения.

В конечном итоге это принесёт пользу стране не только сейчас, но и для будущих поколений. Это обогатит культуру, сделает сильнее экономику, поможет росту и прогрессу. Это также изменит восприятие внешним миром.

Когда весь мир видит, что женщины и мужчины имеют равный доступ и представлены в правительстве в правильном соотношении, это делает страну привлекательнее, в том числе в плане торговли. Потому что вы видите сбалансированное правительство, страну, а это больше всего остального говорит о стабильности.

Это очевидные факторы. Мы иногда о них забываем и погружаемся в сложные размышления с формулами о том, что нужно делать. Справедливость и равенство — вот что мы стараемся интегрировать во всю нашу деятельность.

Беседовал Баходир Абдуллаев