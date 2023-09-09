Между Узбекистаном и США в пятницу были подписаны два важных документа в области здравоохранения. Подписание состоялось в Ташкенте на первом Узбекско-американском форуме в области здравоохранения.

Согласно соглашению, подписанному министром здравоохранения Амрилло Иноятовым и послом США Джонатаном Хеником, Узбекистан становится одной из 50 стран-партнёров американской Глобальной программы безопасности в области здравоохранения, которым США оказывают усиленную поддержку в этой сфере.

Эта программа направлена на устранение пробелов и укрепление потенциала стран в области безопасности здравоохранения для предотвращения, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности здоровья.

«Включение в эту программу откроет двери для дополнительного финансирования со стороны США для предотвращения распространения болезней, укрепления цепочки поставок и улучшения готовности к возможным будущим пандемиям», — отметил посол США в выступлении на форуме.

Он отметил, что у Узбекистана и США долгая история совместной работы в сфере здравоохранения. Сотрудничество с USAID в этой области длится уже 30 лет, а с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) — 20 лет. За три десятилетия США инвестировали в здравоохранение Узбекистана более 175 млн долларов.

В 2020 году США расширили это сотрудничество в рамках борьбы с коронавирусом. Узбекистану было предоставлено почти 10 миллионов вакцин против COVID-19 и выделено 18 млн долларов на усилия по борьбе с этой инфекцией.

«Мы не только работаем над текущими вызовами в сфере здравоохранения, но и над наращиванием потенциала сотрудников и системы здравоохранения для ответа на новые и будущие вызовы», — сказал Джонатан Хеник.

Посол сообщил, что недавнее серологическое исследование показало, что 98% населения Узбекистана имеет антитела к коронавирусу. «Это подтверждение успешной кампании по вакцинации, проведённой правительством Узбекистана», — отметил он.

Другим крупным направлением, в котором сотрудничают страны, является борьба с туберкулёзом, особенно с устойчивым к лекарствам. С 2015 года США через Агентство по международному сотрудничеству (USAID) выделили 50 млн долларов на мероприятия по укреплению системы выявления, лечения и предупреждения туберкулёза в Узбекистане.





Министр здравоохранения Амрилло Иноятов и директор миссии USAID в Узбекистане Дэвид Хоффман также подписали Меморандум о взаимопонимании между USAID и Центром безопасности фармацевтической продукции при Минздраве по расширению доступа к безопасным и качественным противотуберкулёзным и другим лекарствам в Узбекистане.

Документ позволит расширить доступ к безопасным и качественным лекарствам, которые люди могут использовать с уверенностью и которые будут всё больше производиться в самом Узбекистане, отметил глава миссии USAID.

«Качество лекарств остаётся глобальным вызовом. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, около 10% лекарств в странах с низким и средним уровнем дохода, к сожалению, не отвечают международным стандартам качества. Это угроза и политике, и общественному здравоохранению», — отметил Дэвид Хоффман.

Сотрудничество Узбекистана и США в фармацевтической отрасли ежегодно растёт. Если в 2016 году взаимная торговля в этом секторе составила 3,5 млн долларов, то в 2021-м — уже 32 млн долларов.

«Я очень рад отметить, что некоторые производители в Узбекистане впервые достигают стандартов ВОЗ и способны выпускать противотуберкулёзные препараты, которые могут использоваться не только в Узбекистане, но и прошли предварительную квалификацию для международных закупок и экспорта за границу», — отметил Дэвид Хоффман.

В рамках своей программы «Продвижение качества лекарственных средств +», реализуемой Фармакопеей США (неправительственная организация, устанавливающая государственные стандарты США для лекарств), USAID сотрудничает с партнёрами в Узбекистане для устойчивого укрепления систем обеспечения качества лекарственных средств и улучшения доступа к основным лекарственным средствам и медицинским изделиям гарантированного качества.