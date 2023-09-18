Власти Казахстана рассекретили более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

251 тысяча дел спецпоселенцев (в СССР в 1930—1940-х — лицо, принудительно выселенное в отдалённый район страны) переданы в архив президента и будут доступны общественности. Ещё 265 тысяч дел направят в архив главы государства до конца этого года.

Кроме того, реабилитировано 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлечённых к уголовной ответственности.

С ноября 2020 года в Казахстане работает Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она была создана по поручению президента Касым-Жомарт Токаева «для завершения работы по восстановлению исторической справедливости». В начале 2023 года госкомиссия представила 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. По данным властей, за годы репрессий в Казахстан сослали свыше 5 миллионов человек из разных районов СССР. Около 100 тысяч казахстанцев были репрессированы, из них более 20 тысяч — расстреляны. В период массового голода в казахской степи в 1930-х из-за политики насильственной коллективизации погибли, по разным оценкам, от 1 до 3 миллионов людей.