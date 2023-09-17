Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ночь на 17 сентября прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и других мероприятиях.





Как сообщила пресс-служба президента, в аэропорту его встретили мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица.





19 сентября Шавкат Мирзиёев выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии Генассамблеи ООН. В нём он представит «своё видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки».





На полях главного международного политического мероприятия года также пройдут саммит лидеров стран Центральной Азии и Соединённых Штатов Америки (формат «С5+1»), ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, руководителями международных организаций и американских компаний.

Шавкат Мирзиёев выступал на сессии Генассамблеи ООН на следующий год после избрания президентом — в сентябре 2017 года. В своём докладе он говорил о формировании нового облика Узбекистана, приоритетах внешней политики и необходимости пересмотра методов борьбы с терроризмом.

В мае 2018 года Шавкат Мирзиёев посещал США с визитом и проводил переговоры с предыдущим президентом Дональдом Трампом.

Президент Узбекистана также участвовал в 75-й сессии Генассамблеи ООН в 2020 году, которая впервые проходила в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.