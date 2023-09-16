Шоколадные сырники
Сырники с какао по вкусу напоминают творожный шоколадный сырок и станут отличным вариантом завтрака для всей семьи.
Тосты с авокадо и яйцом
Предлагаем вариант питательного и сытного завтрака — тосты с авокадо и яйцом.
Запеканка со шпинатом и фетой
Запеканка со шпинатом и сыром фета — отличный вариант разнообразить повседневное меню.
Японский панкейк
Особенность этих панкейков — в добавлении в тесто взбитых белков, благодаря чему они получаются похожими на суфле.
Сырники с сулугуни
Если вам захотелось разнообразия в сырниках, то попробуйте этот несладкий вариант с сыром сулугуни.
Менемен — турецкая яичница
Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами. Именно её чаще всего подают на завтрак в Турции.
Сырники с сухофруктами
Ещё один вариант сырников — с манкой и изюмом, с хрустящей корочкой.
Шакшука
Шакшука — пряный овощной соус, тушёный или запечённый с яйцами. Подаётся, как правило, на завтрак, в идеале — с питой.
Фаршированные гренки
Всеми любимые гренки с сыром и колбасой внутри — простой и сытный завтрак.