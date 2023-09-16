Шоколадные сырники





Сырники с какао по вкусу напоминают творожный шоколадный сырок и станут отличным вариантом завтрака для всей семьи.

Тосты с авокадо и яйцом





Предлагаем вариант питательного и сытного завтрака — тосты с авокадо и яйцом.

Запеканка со шпинатом и фетой





Запеканка со шпинатом и сыром фета — отличный вариант разнообразить повседневное меню.

Японский панкейк





Особенность этих панкейков — в добавлении в тесто взбитых белков, благодаря чему они получаются похожими на суфле.

Сырники с сулугуни





Если вам захотелось разнообразия в сырниках, то попробуйте этот несладкий вариант с сыром сулугуни.

Менемен — турецкая яичница





Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами. Именно её чаще всего подают на завтрак в Турции.

Сырники с сухофруктами





Ещё один вариант сырников — с манкой и изюмом, с хрустящей корочкой.

Шакшука





Шакшука — пряный овощной соус, тушёный или запечённый с яйцами. Подаётся, как правило, на завтрак, в идеале — с питой.

Фаршированные гренки





Всеми любимые гренки с сыром и колбасой внутри — простой и сытный завтрак.