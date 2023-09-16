«Коммерческие» классы в государственных школах — одна из самых обсуждаемых тем среди родителей школьников в начале учебного года. 2 сентября в Facebook-группе «Потребитель.уз» мама учащегося 7-го класса школы №30 Яшнабадского района рассказала о том, что с этого года все 7-е классы в этой школе стали «коммерческими». По словам родительницы, за 100 тысяч сумов в месяц дети получали по одному дополнительному часу английского и русского языков.

«Причём поставили перед выбором или фактом — сложно сказать. Либо „коммерческий“ класс, либо „правильно поймите, у вас выбора немного“, — написала женщина. — В нашей школе много семей малоимущих, перейти в другую школу нет возможности, так как [другой школы] и нет в нашем районе. Малоимущим [согласились] сделать 50% скидку при условии наличия справки с махалли».

Позднее публикация и профиль пользователя, скорее всего, были удалены, поскольку найти их не удалось. 3 сентября пресс-служба управления дошкольного и школьного образования Ташкента опровергла отсутствие обычных, некоммерческих 7-х классов в этой школе.

«В школе №30 четыре 7-х класса: в двух из них обучение ведётся на узбекском языке, в двух — на русском. В одном русском и одном узбекском классах с 2021 года на основании постановления Кабинета министров [об оказании платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях системы МНО] налажена деятельность платных дополнительных кружков. Занятия в этих классах проводятся в первую смену», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что родители ещё одного класса с русским языком обучения попросили ввести такие же платные кружки по английскому и русскому языку. Администрация школы разъяснила, что этот вопрос должен быть согласован с родителями, которые должны подписать отдельные договоры.

Директор школы №30 Кирмизой Хотамова сообщила «Газете.uz», что «все дополнительные кружковые занятия проводятся после основных уроков и только по желанию родителей. Это не „коммерческие“ классы, а дополнительные занятия по выбору родителей», заявила директор.

Корреспондент «Газеты.uz» Анна Садриева выяснила, что такое «коммерческие» классы, что о них думают родители, эксперты и представители Министерства дошкольного и школьного образования.

Что такое «коммерческие» классы





В Министерстве дошкольного и школьного образования «Газете.uz» сказали, что «коммерческие» классы — это народное название классов, в которых дети получают «дополнительные углублённые или внеклассные знания (например, углублённое изучение иностранных языков, кружки по искусству и музыке) в дополнение к основным занятиям.

Это могут быть как дисциплины, не предусмотренные учебными программами и которых нет в обычных классах (актёрское мастерство, дизайн, шахматы, флористика), так и дополнительные часы по основным предметам. Например, государственными стандартами предусмотрено, что учащиеся вторых классов обучаются родному языку четыре часа в неделю — такое количество часов школьники обычных классов его и изучают. В «коммерческом» же классе школьникам за дополнительную плату преподают дополнительные часы родного языка.

«Сложно сказать, как давно появились [такие классы], — отметила „Газете.uz“ пресс-секретарь МДШО Лайло Рустамова. — Возможно, они были во все времена, но в различных формах. Например, репетиторство, разные дополнительные кружки и т. д. Но однозначно, что такого рода услуги оказывались в непрозрачной форме, неофициально. С 2019 года оказание таких услуг упорядочили».

Услуги в «коммерческих» классах оказываются на основании договора, который заключается между директором школы и родителями каждого учащегося или его законными представителями.

Средства переводятся на внебюджетный лицевой счёт школы в наличной форме через банки или перечислением. В дальнейшем они направляются на нужды школы, рассказал «Газете.uz» пресс-секретарь столичного управления образования Эркин Холбоев.

Инициатива об открытии «коммерческих» классов выдвигается наблюдательным советом школы. Его члены избираются сроком на три года общим родительским собранием в составе не менее семи человек. В совет должны войти не менее двух родителей, двух выпускников школы, одного педагога, который ранее работал в школе, но вышел на пенсию, а также не менее двух спонсоров.

По словам родителей, опрошенных «Газетой.uz», спонсором может стать любой человек, желающий оказать учебному заведению финансовую помощь. Ими нередко становятся предприниматели, получающие налоговые льготы за свою благотворительность. Члены совета равноправны, имеют один голос и голосуют открыто.





Членами наблюдательного совета не могут быть директоры школ, их заместители, а также их близкие родственники. Органы народного образования, хокимияты и руководство школ не имеют права вмешиваться в работу советов.

«Коммерческие» классы можно открыть в любой школе по желанию родителей, отметила Лайло Рустамова. Для этого нужен лишь подходящий кабинет и соответствующий учитель.

Родители, чьи дети учатся в таких классах, рассказали «Газете.uz», что занятия проводятся в обычных классах штатными педагогами. В некоторых школах в таких классах есть проектор, интерактивные доски и кулеры, а дополнительные «коммерческие» занятия преподают работники частных учебных центров.

Количество «коммерческих» классов в школе не ограничено и зависит от желания и возможностей родителей, отметила Лайло Рустамова. Принуждение родителей к обучению их детей в таких классах запрещено.

Что делать, если родитель не хочет переводить ребёнка в другой класс из-за того, что родной стал «коммерческим», но не имеет возможности оплачивать эти услуги? В МДШО на этот вопрос ответили, что «во всех школах есть обычные классы, где детям гарантировано бесплатное образование». Это оставляет родителям и детям право выбора, поэтому конституционные права детей на получение бесплатного среднего образования никак не нарушаются, сказала Лайло Рустамова.

Стоимость обучения в «коммерческих» классах утверждается директором школы по согласованию с наблюдательным советом. Цены могут отличаться даже в пределах одной школы — это зависит от количества, вида и сложности оказываемых услуг, пояснила она.

Что родители думают о «коммерческих» классах

Школа №159 Алмазарского района

Родитель учащегося этой школы, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Газете.uz», что с нового учебного года класс его ребёнка стал «коммерческим», о чём стало известно лишь в августе.

«Я с августа обеспокоен этим, так как не могу позволить себе 820 тысяч в месяц платить за одного ребёнка. Два старших ребёнка ходят на языковые курсы, за которые мы платим 1,6 млн сумов, плюс расходы за двоих. А у меня в школу ходят четверо детей», — отметил родитель.

«Это нарушает мои и не только мои конституционные права… Все родители, а их 40 человек, крайне недовольны этим решением», — рассказал он.

Школа №5 Юнусабадского района

Мама ученика 8-го класса рассказала, что семья довольна обучением в «коммерческом» классе, потому что на дополнительных занятиях дети закрепляют темы, которые не успевают пройти полноценно на уроках.

Обучение в месяц составляет 400 тысяч сумов за шесть дополнительных уроков в неделю — по два урока математики, русского и английского языков.

«Дополнительные занятия у нас начались с третьей четверти прошлого года. Мы сначала очень возмущались и не понимали, за что платить. Но дальше мы оценили эти занятия, потому что темы сложные и усвоить их за один урок невозможно, а на дополнительных они как раз их закрепляют. Единственный минус — дети устают, потому что в день у них по 7−8 уроков может быть».

Школа №175 Мирабадского района

Единственным плюсом «коммерческого» класса является то, что ребёнок находится в школе до 3 часов дня, рассказала мама учащегося 4-го класса. По её словам, в первом классе школа обещала разнообразные дополнительные занятия, но за три года они полностью так и не появились.

«Стоимость обучения поднялась до 450 тысяч сумов (в прошлом году было 400 тысяч). За эти деньги мы должны получать шахматы, английский, актёрское мастерство, но вечно у нас что-то отменяется, что-то происходит, а нас просят не вмешиваться в учебный процесс. Нам говорят: „Мы учителя, не влезайте в нашу программу“».

Школа №83 Мирабадского района

«В нашей школе в прошлом году открыли пять первых классов, из них только один некоммерческий. В прошлом году стоимость услуг составляла 500 тысяч, в этом году поднялась на 20% — до 600 тысяч сумов», — рассказала мама школьника.

По словам женщины, дополнительные занятия — танцы, логику, ментальную арифметику, шахматы и английский — проводят преподаватели учебного центра, с которым родители заключают договор.

«В первом классе детям сложно было находиться в школе на занятиях с 8 до 16 часов. Занятия чередуются, естественно, переменами, и некоторые уроки — танцы, актёрское мастерство, шахматы — кажутся менее напряжёнными для детей. Но я старалась забирать ребёнка пораньше часа на два-три, чтобы не было переутомления. К концу года только адаптировались более или менее».

Мнения

Учительница начальных классов одной из государственных школ Мирзо-Улугбекского района Ташкента отметила «Газете.uz», что дети тяжело переносят учебную нагрузку «коммерческих» классов.

«Они ещё малыши, — сказала педагог. — В прошлом учебном году мне предлагали открыть подобный. Я отказалась, потому что не понимаю, за что там платить — за два лишних урока?»

Педагог рассказала, что в прошлом году стоимость обучения в коммерческом классе составляла 400 тысяч с ребёнка. Часть этих денег покрывает работу учителя и является прибавкой к основной зарплате.

При этом мама одного из первоклассников школы этого же района не жалеет о переводе ребёнка в «коммерческий» класс и считает это возможностью получить дополнительные знания по важным предметам.

«Мы выбрали обучение в „коммерческом“ классе, считая это не менее достойной альтернативой частным школам. Стоимость обучения в месяц составляет 400 тысяч сумов, — рассказала женщина. — Помимо основной школьной программы, проходят дополнительные занятия с углублённым изучением математики и родного языка. Не думаю, что этот факт каким-либо образом нарушает конституционные права человека, поскольку всем поступающим в школу был предоставлен выбор из одного „коммерческого“ и трёх обычных классов».





Эксперт в сфере образования, автор большого количества колонок на эту тему в «Газете.uz» Комил Джалилов считает, что наличие «коммерческих» классов в государственных школах однозначно нарушает конституционные права детей на образование.

«Согласно статье 50 Конституции „государство гарантирует получение бесплатно общего среднего и начального профессионального образования“. Если в школе есть „коммерческий“ класс, то учитель будет привлекать учащихся туда, так как у него в этом случае есть свой финансовый интерес, — поделился Комил Джалилов. — Такая ситуация, когда детям, чьи родители готовы платить, создаются условия, отличающиеся от условий для „бесплатных“ детей (например, менее загруженные классы, дополнительные занятия и другие), не может не влиять на психику ребёнка и взаимоотношения между детьми. Государство должно установить минимальные стандарты касательно качества бесплатного образования и соблюдать эти стандарты, чтобы в пределах одной школы все дети получали одинаковые услуги».

По мнению эксперта, не должно быть ситуаций, когда в одной школе дети учатся в три смены, а в другой есть только одна смена. Или количество учащихся в классе в одних школах близко к 50, в других не достигает 35 детей — максимально допустимого количества согласно государственным стандартам.

По словам Комила Джалилова, в Великобритании школы не могут получать плату за обучение в школьное и внешкольное время, если дети изучают предметы, которые являются частью национальной учебной программы в соответствии с госстандартами. То есть плата может взиматься за уроки садоводства, но не за дополнительные часы математики, поскольку математика — обязательный предмет для всех детей, а садоводство — нет.

«А что преподают на этих дополнительных уроках? В школе моей дочки, например, делают домашнее задание по тем же учебникам. А разве это не часть госстандарта?» — задаётся вопросом эксперт.

Иллюстративное фото.



Если учителя штата Массачусетс (США) оказывают платные образовательные услуги детям своего округа, это рассматривается как конфликт интересов. Законы штата запрещают оказание таких услуг, рассказал также Комил Джалилов.

Согласно конституции штата Висконсин, образование бесплатно для детей от 4 до 20 лет. Соответственно, школа не может взимать плату за образовательные услуги, содержание школьных зданий, технику и другие принадлежности, необходимые для обучения.