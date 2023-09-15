По всей территории Нигерии на 10 часов прекратилась подача электроэнергии из-за пожара на электростанции, сообщает Al Jazeera. Без света остались более 200 миллионов человек.

Авария затронула все 36 штатов и столицу Нигерии — Абуджу. Выработка электроэнергии в стране сначала снизилась до нуля, а затем поднялась до 237 МВт, что значительно ниже среднесуточного показателя в 4100 МВт.

Электрораспределительная компания Enugu, поставляющая электричество для юго-восточной части Нигерии, назвала случившееся «полным коллапсом системы». Позже министр энергетики страны сообщил, что более половины соединений заработали, а остальные полностью восстановят «в кратчайшие сроки».

Национальная газета The Guardian написала, что к коллапсу системы привело «плохое управление» государственной энергетической компанией Transmission Company of Nigeria (TCN), которая отвечает за национальную электросеть. В издании отметили, что в TCN за последние 10 лет было инвестировано более 7,5 млрд долларов, но в системе продолжают наблюдаться доприватизационные практики, коррупция, проблемы с инфраструктурой и другие недостатки.

Нигерия — крупнейший производитель нефти и газа, но электроснабжение в стране нестабильно, отмечает Al Jazeera. Установленная мощность страны составляет 12,5 тысячи МВт, но она производит около четверти от этого показателя. Большая часть энергии вырабатывается за счёт тепловых и гидроэлектростанций. Доступ к регулярному электроснабжению имеет менее 50% населения Нигерии, уточняет BBC.

В 2022 году энергосеть Нигерии выходила из строя как минимум четыре раза. Тогда причиной этого власти называли технические неполадки.