Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе 15 сентября поделился видением относительно строительства Афганистаном канала Куштепа, берущего начало в реке Амударья. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в регионе появился новый участник процесса водопользования. В связи с этим он предложил сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Куштепа и его влияния на водный режим реки Амударьи с привлечением исследовательских институтов стран региона.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.

В марте Афганистан заявил, что готов реализовать проект строительства канала Коштепа «на основе взаимопонимания с Узбекистаном».