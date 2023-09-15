Утром в пятницу в Ташкенте в районе завода «Электроаппарат» прошло ДТП с участием электробуса Yutong маршрута №13Т, сообщила компания «Тошшахартрансхизмат».

Как видно на записи с видеорегистратора, электробус ехал на зелёный свет светофора на скорости 53 км/ч по улице Сайхун. Прямо перед ним на перекрёсток выехал автомобиль Nexia, в который врезался электробус.

Пострадавших в результате аварии нет, электробус и легковая машина получили повреждения.

Отметим, что на этом перекрёстке нет светофора для автомобилей, едущих со стороны Фергана йули, а деревья ограничивают видимость.