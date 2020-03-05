Банки, активно выдающие кредиты на покупку автомобилей, пока не осознают рисков в будущем. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Как мы сообщали ранее, банковская процентная ставка по кредитам в национальной валюте выросла до 25,8% по итогам января. Центробанк объяснил это ростом доли более дорогих автокредитов в общем объеме кредитов. Если в прошлом году средняя ставка была в районе 25−27%, то в январе чаще всего встречалась 28−32%.

Отвечая на вопрос «Газеты.uz» о повышенном интересе населения к автокредитам, Мамаризо Нурмуратов указал, что ЦБ усилит макропруденциальный надзор для стабилизации рынка.

«Мы здесь никакие ограничения не будем вводить. Мы только усилим макропруденциальный надзор, который в дальнейшем позволит банкам автоматически снизить свое стремление к увеличению [выдачи] автокредитов. Те банки, которые усиленно занимаются автокредитованием, сами пока не осознают, какие риски будут в будущем», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

«Автокредиты — очень рискованные кредиты, у которых залоговым обеспечением является тот же автомобиль, который куплен за счет кредита. Его стоимостная оценка с каждым днем по мере использования очень сильно уменьшается. Наши макропруденциальные меры позволят нам в определенной степени стабилизировать этот рынок», — заявил глава Центробанка.

В марте прошлого года министр финансов Тимур Ишметов, работавший тогда первым зампредседателя Центробанка, предупреждал, что банки, которые в своем розничном кредитовании фокусируются на автокредитах, «нарушают базовые принципы риск-менеджмента».

«Автокредиты — это монопродукт, все банки массово начали заниматься только автокредитованием. Они начали нарушать базовые принципы риск-менеджмента — это когда ты не должен класть все яйца в одну корзину. А у нас наоборот. Конечно же, банк по отдельности не видит объемы других банков. Наверное, он думает, что ничего страшного, если я чуть-чуть побольше [предоставлю автокредитов]. Так получилось, что в некоторых банках больше половины розничного кредитного портфеля сконцентрировались на автокредитовании. Дело не в автокредитовании, а в концентрации на одном продукте — это может привести к „пузырю“. Когда он лопнет, многие кредиты станут дефолтными, банки потеряют много денег, а соответственно, часть денег вкладчиков», — разъяснял он.

Макропруденциальные меры направлены на минимизацию риска финансового сектора в целом, а также в его отдельных секторах. При анализе ЦБ на макроуровне может увидеть, что на определенном продукте накапливаются риски, что приведет к проблеме в целом на банковском или финансовом рынке. В таких случаях регулятор повышает коэффициенты риска кредитования или финансирования отдельных сегментов экономики. Банки могут и дальше проводить рискованные операции, но будут вынуждены вкладывать больше своих средств.

По данным ЦБ, в сегментах потребительских и ипотечных кредитов наблюдались высокие темпы роста 5,2% (обеспечили 38% прироста общего кредитного портфеля). Высокий спрос на подобные кредиты, несмотря на относительно высокие процентные ставки по ним, объясняется, в частности, отложенным спросом в этом сегменте, уровнем финансовой грамотности и сохранением инфляционных ожиданий, основывающихся на исторически высоких уровнях инфляции.