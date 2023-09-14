Компания UzAuto Motors планирует возобновить продажи кроссовера Chevrolet Captiva 5. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сейчас проходит процесс тестирования. По итогам будет решено, [возобновлять продажу или нет]», — заявили в UzAuto Motors, отметив, что контрактация может быть открыта через 1−1,5 месяца, если испытания пройдут успешно.

Модель Captiva вышла на рынок Узбекистана в 2007 году. В октябре того года в стране началась крупноблочная сборка автомобиля. В сентябре 2011 года и феврале 2017 года модель была обновлена. В сентябре 2018 года было объявлено прекращение производства согласно глобальной стратегии GM по обновлению модельного ряда.

В сентябре 2021 года UzAuto Motors объявила о старте продаж нового кроссовера Chevrolet Captiva 2022 года в четырёх комплектациях. Цены тогда стартовали от 192,7 млн сумов. Однако уже в ноябре того же года компания отменила продажи. Причиной послужило то, что эта модель не подходит для климата Узбекистана. В компании тогда заявили, что планируют возобновить продажи после доработки.