Компания UzAuto Motors сообщила о вынужденной остановке заключения договоров на поставку автомобилей Chevrolet Captiva 5.

«Сложившаяся ситуация произошла впервые в истории компании, однако, как мы уже неоднократно сообщали, мировой автопром сегодня переживает не самые лучшие времена, и наша компания не исключение», — говорится в сообщении. Компании принесла «самые глубокие извинения за доставленные нашим клиентам неудобства».

Средства, оплаченные по заключённым договорам, будут возвращены в трёхдневный срок после обращения клиента. В качестве компенсации компания выплатит дополнительно 5% от суммы предоплаты.

Взамен Captiva 5 компания UzAuto Motors предложила приобрести другие модели со сроками поставки согласно заключённым договорам, но не позднее января 2022 года.

Начало продаж нового кроссовера Captiva 5 было объявлено в сентябре.

Модель Captiva вышла на рынок Узбекистана в 2007 году. В октябре того года в стране началась крупноблочная сборка автомобиля. В сентябре 2011 года и феврале 2017 года модель была обновлена. В сентябре 2018 года было объявлено прекращение производства согласно глобальной стратегии GM по обновлению модельного ряда.