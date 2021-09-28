Компания UzAuto Motors начала продажи нового кроссовера Chevrolet Captiva 2022 года в четырех комплектациях.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, сенсорным экраном с диагональю 10,4 дюйма, коробкой автомат, рулевым управлением с электродвигателем.





Договор на новую модель Chevrolet Captiva можно заключить в авторизованных дилерских центрах CHEVROLET.

Комплектация и цены:

LT базовая — 192 775 000 сумов;

LT 5 местный — 238 086 957 сумов;

LT 7 местный — 244 782 609 сумов;

Premier 7 местный — 269 478 261 сумов.

Покупатели, желающие приобрести автомобили комплектации LT базовая и LT 5 местный, должны оставить заявку дилеру, либо отправить ее на адрес компании info@uzautomotors.com. При получении достаточного количества заявок компания обеспечит поставку автомобилей.

На момент публикации в системе UzAutoSavdo уже сформировалась очередь на Chevrolet Captiva, пишет Spot.uz. В частности, на комплектацию Premier очередь превышает 200 шт. Примерный срок поставки указан на конец января 2022 года.

Модель Captiva вышла на рынок Узбекистана в 2007 году. Впервые крупноблочная сборка автомобиля началась в октябре 2007 года, а в сентябре 2011 года и в феврале 2017 года — производилось обновление модели, а в сентябре 2018 года — прекращено производство.