Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 26 февраля одобрила кандидатуру Алии Юнусовой на пост заместителя омбудсмана — Уполномоченного по правам ребенка, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Фото: parliament.gov.uz.

Алия Юнусова (1961 г. р.) — депутат нижней палаты парламента в 2005—2020 годах. В разные годы работала преподавателем в Ташкентской государственной медицинской академии, старшим специалистом в Комитете по делам религий при Кабинете Министров и начальником отдела в Национальном центре по правам человека.

Институт Уполномоченного по правам ребенка был внедрен в апреле 2019 года постановлением президента. Главная задача детского омбудсмана — мониторинг исполнения законов о правах ребенка.

Согласно статье 5 закона «Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека», заместитель омбудсмана избирается обеими палатами парламента.