Президент Шавкат Мирзиёев 9 августа подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребёнка».

Документом учреждается институт Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка (Детский омбудсман) и упраздняется должность заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) — Уполномоченного по правам ребенка.

Детский омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц, подотчётен в своей работе палатам Олий Мажлиса. Детский омбудсман избирается Законодательной палатой и Сенатом сроком на пять лет. Кандидатура на должность Детского омбудсмана вносится на рассмотрение парламента президентом.

Республиканская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних Каракалпакстана, областей и Ташкента, районов (городов) преобразованы в Национальную комиссию по вопросам детей и комиссии по вопросам детей Каракалпакстана, областей, Ташкента и районов (городов).

Основными задачами Национальной комиссии определены:

обеспечение прав, свобод и законных интересов ребёнка, его здорового образа жизни;

оказание содействия в физическом, интеллектуальном, духовном и нравственном воспитании детей;

принятие мер по предупреждению лишения детей попечения родителей;

проведение оценки, мониторинг и повышение эффективности принимаемых мер по защите прав, свобод и законных интересов детей;

сбор, хранение, обработку, анализ информации по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей, а также её использование для повышения эффективности работы соответствующих органов и учреждений;

и другие.

С 1 сентября будут созданы:

Сектор по вопросам защиты детей в составе Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабинета министров;

в составе Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабинета министров; секретариаты по вопросам защиты детей в Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента;

в Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента; секторы по защите детей в хокимиятах районов (городов).

Институт заместителя омбудсмана — детского омбудсмана был внедрён в апреле 2019 года. В феврале прошлого года на этот пост была утверждена Алия Юнусова.