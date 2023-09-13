Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью с Мексикой в товарищеском матче, который прошёл в ночь на 13 сентября на стадионе Mercedes-Benz Stadium в американской Атланте.

Счёт в игре открыли узбекистанцы на 18-й минуте — нападающий Бобур Абдихаликов переправил мяч в «девятку» после навеса с правого фланга. Это его дебютный гол за национальную команду.

Нападающий Рауль Хименес через три минуты сравнял счёт. В самом конце первого тайма (45+1') полузащитник Азизбек Тургунбоев вновь вывел вперёд Узбекистан, завершив контратаку точным ударом в ворота.

Остальные три гола были забиты ближе к концу матча. Рауль Хименес оформил дубль на 81-й минуте, а на 89-й ещё один гол забил мексиканец Уриэль Антуна, от которого мяч отскочил в ворота Уткира Юсупова. Но узбекистанцы смогли снова отличиться в компенсированное время (90+2') — полузащитник Отабек Шукуров.

После встречи футболисты Узбекистана оставили в своей раздевалке на доске такую надпись на трёх языках: «Спасибо за всё! Увидимся на чемпионате мира».

10 сентября в Сент-Луисе Узбекистан потерпел поражение от сборной США (0:3) в товарищеском матче.

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