Сборная Узбекистана по футболу проиграла США в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 10 сентября (по ташкентскому времени) на стадионе «Ситипарк» в американском Сент-Луисе, завершилась со счётом 3:0.

Счёт в игре на 4-й минуте открыл нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа. Ещё два мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Форвард ПСВ Рикардо Пепи отличился на 90+1-й минуте, а вингер «Милана» Кристиан Пулишич на 90+4-й реализовал пенальти.

Сборная Узбекистана останется в США, чтобы сыграть товарищеский матч с Мексикой в Атланте 13 сентября в 4:30 (по ташкентскому времени).

В ноябре национальной сборной под руководство Сречко Катанеца предстоят первые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

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