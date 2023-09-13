Молодёжная сборная Узбекистана в третьем туре группового этапа Кубка Азии среди футболистов до 23 лет одержала крупную победу над Ираном. Матч, прошедший 12 сентября в Ташкенте, завершился со счётом 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте игры забил полузащитник Аббосбек Файзуллаев, который технично принял дальний пас у штрафной соперника и поразил ворота иранцев.

Подопечные главного тренера Тимура Кападзе могли сделать счёт крупным, но вратарь Ирана U-23 совершил несколько сейвов.

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После этой победы молодёжная сборная Узбекистана стала единоличным лидером группы E с девятью очками и вышла в финальную часть турнира. Второе место занимает Иран. Следом идут Афганистан и Гонконг, которые сыграли вничью в параллельном матче.

Главный тренер сборной Узбекистана U-23 Тимур Кападзе на послематчевой пресс-конференции поздравил всех с победой и путёвкой на Кубок Азии.

«Поддержка болельщиков придала много сил. Мы чувствовали их поддержку до последней секунды. Матчи со сборными Афганистана и Гонконга были лёгкими, но было видно, что Иран сильнее их. Несмотря на это, мы не оставили им шанса в игре. Мы могли бы поставить точку в матче раньше, но минимальный счёт побудил нас не терять бдительности до конца встречи. Теперь мы сфокусируемся на Азиатских играх», — сказал он.

Аббойсбек Файзуллаев, признанный лучшим игроком встречи, сказал, что команда изучила сильные и слабые стороны Ирана, что позволило ей одержать победу.

В финальный этап молодёжного Кубка Азии 2024 года вышли 16 команд, включая организатора турнира Катара. В их числе — 11 победителей групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Турнир пройдёт с 15 апреля по 3 мая 2024 года.

Итоговый состав участников:

  1. Катар (хозяин турнира)
  2. Иордания
  3. Республика Корея
  4. Вьетнам
  5. Япония
  6. Узбекистан
  7. Ирак
  8. Кувейт
  9. ОАЭ
  10. Китай
  11. Таиланд
  12. Малайзия
  13. Австралия
  14. Таджикистан
  15. Саудовская Аравия
  16. Индонезия

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иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол

иран, кубок азии u-23, футбол