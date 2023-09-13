Молодёжная сборная Узбекистана в третьем туре группового этапа Кубка Азии среди футболистов до 23 лет одержала крупную победу над Ираном. Матч, прошедший 12 сентября в Ташкенте, завершился со счётом 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте игры забил полузащитник Аббосбек Файзуллаев, который технично принял дальний пас у штрафной соперника и поразил ворота иранцев.

Подопечные главного тренера Тимура Кападзе могли сделать счёт крупным, но вратарь Ирана U-23 совершил несколько сейвов.

После этой победы молодёжная сборная Узбекистана стала единоличным лидером группы E с девятью очками и вышла в финальную часть турнира. Второе место занимает Иран. Следом идут Афганистан и Гонконг, которые сыграли вничью в параллельном матче.

Главный тренер сборной Узбекистана U-23 Тимур Кападзе на послематчевой пресс-конференции поздравил всех с победой и путёвкой на Кубок Азии.

«Поддержка болельщиков придала много сил. Мы чувствовали их поддержку до последней секунды. Матчи со сборными Афганистана и Гонконга были лёгкими, но было видно, что Иран сильнее их. Несмотря на это, мы не оставили им шанса в игре. Мы могли бы поставить точку в матче раньше, но минимальный счёт побудил нас не терять бдительности до конца встречи. Теперь мы сфокусируемся на Азиатских играх», — сказал он.

Аббойсбек Файзуллаев, признанный лучшим игроком встречи, сказал, что команда изучила сильные и слабые стороны Ирана, что позволило ей одержать победу.

В финальный этап молодёжного Кубка Азии 2024 года вышли 16 команд, включая организатора турнира Катара. В их числе — 11 победителей групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Турнир пройдёт с 15 апреля по 3 мая 2024 года.

Итоговый состав участников:

Катар (хозяин турнира) Иордания Республика Корея Вьетнам Япония Узбекистан Ирак Кувейт ОАЭ Китай Таиланд Малайзия Австралия Таджикистан Саудовская Аравия Индонезия

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