На платформе E-auksion завершились торги на земельный участок по улице Зиёлилар в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, следует из данных сайта.

Аукцион прошёл 6 сентября и продлился чуть больше 10 минут. В торгах приняла участие только одна компания Smart Fast Story, которая сделала единственную ставку в 48,07 млрд сумов — на 5% больше стартовой цены.

По данным Spot, лот впервые выставили на продажу в ноябре 2022 года. Участок площадью 1 га располагается рядом с Центральным военным госпиталем Министерства обороны, который ранее владел объектом. Недалеко также расположены Ботанический сад, IT-парк и Университет Инха.

Google Maps

Участок без постоянной застройки, но со всеми инженерными коммуникациями (за исключением канализации) был выставлен на продажу по распоряжению Кабинета министров от 23 июня 2022 года (отсутствует в открытом доступе). Стартовая цена составила 45,78 млрд сумов. Таким образом, сотка этого участка была оценена почти в шесть раз ниже средней цены на землю по Ташкенту (по данным Центрального банка, 272 млн сумов за сотку).

«Газете.uz» удалось через реестр предприятий выяснить, что компания Smart Fast Story была зарегистрирована за 7 дней до проведения торгов — 29 августа 2023 года — в Яшанбадском районе по улице Паркент, 182. Её основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, уставной фонд — 95 млрд сумов. Руководителем и учредителем является Мухиддин Усмон угли Мухиддинов.

Редакции не удалось получить комментарий при звонке в компанию.