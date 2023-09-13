В новости «Победителем аукциона на участок рядом с военным госпиталем в Ташкенте стала 7-дневная компания», опубликованной на «Газете.uz» в среду, была допущена ошибка по вине редакции.

В материале говорилось, что участок ушёл с аукциона по цене в 6 раз ниже средней цены земли по Ташкенту. По данным Центрального банка, средняя цена составляет 272 млн сумов за сотку.

При цене гектара в 48,07 млрд сумов стоимость сотки (100 кв. м) составила 480,7 млн сумов, что в 1,7 раза выше средней цены.

В аукционе также участвовали две компании, а не одна, как было указано в материале. В новость внесены изменения.

«Газета.uz» приносит извинения АО «Организация электронных онлайн-аукционов», компании-победителю торгов и читателям за неточность.