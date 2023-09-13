Задача по ежегодному созданию 500 тысяч ученических мест в школах Узбекистана «никуда не делась». Об этом в комментарии «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Накануне мы писали, что Шавкат Мирзиёев в предвыборной программе обещал реализовать программу «500 тысяч ученических мест в школах в год». Эта задача также была включена в проект Стратегии «Узбекистан-2030», однако в принятом варианте документа она отсутствует, как и пункты об увеличении ученических мест до 7,5 миллионов, а также выделении 8 млрд долларов на создание 2,5 миллионов ученических мест.

«Хотя данный пункт и отсутствует в итоговом документе, сама задача создания 500 тысяч ученических мест никуда не делась. Разница в том, что меры и механизмы достижения этой цели были конкретизированы в стратегии и мерах по её реализации в 2023 году», — уточнил Шерзод Асадов.

В пункте 6 приложения №1а к постановлению президента «О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии „Узбекистан-2030“ в 2023 году» предусмотрено создание за счёт средств госбюджета 250 тысяч ученических мест: в 2023 году — 100 тысяч, в 2024 году — 150 тысяч, сообщил пресс-секретарь президента.

Кроме того, пунктом 5 приложения №1 указа президента о Стратегии «Узбекистан-2030» предусмотрены:

реализация проектов расширения сети школ на 2 млрд долларов на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП) и за счёт средств, привлекаемых из международных финансовых институтов. Это предусматривает создание около 110 тысяч ученических мест, отметил он (в стратегии точное число не указано);

отметил он (в стратегии точное число не указано); доведение количества частных школ до 1000 (это в среднем 65 тысяч ученических мест ). В стратегии-2030 не указан срок реализации этой задачи, но в пресс-службе президента отметили, что речь идёт о параметрах на 2023/2024 учебный год;

). В стратегии-2030 не указан срок реализации этой задачи, но в пресс-службе президента отметили, что речь идёт о параметрах на 2023/2024 учебный год; заключение договоров на строительство не менее 100 школ на основе ГЧП (30 тысяч мест).

Более того, на видеоселекторном совещании 28 августа президент поручил преобразовать 61 малокомплектный колледж в школы, что позволит создать дополнительно 45 тысяч мест, сказал Шерзод Асадов.

Таким образом, общее количество ученических мест, образуемых в 2023—2024 годах в общем среднем образовании, составляет 500 тысяч, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.