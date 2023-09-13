Депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана разработали законопроект, запрещающий строить многоквартирные жилые дома, если поблизости нет действующих школ, детских садов и другой социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Vlast.kz со ссылкой на депутата Асхата Аймагамбетова.

Проект закона анонсирован на фоне недавних инцидентов с давкой в школах Астаны и Кокшетау. В начале сентября в соцсетях распространились видео из двух астанинских школ, на которых видно скопление детей в коридоре и на лестнице, а также слышны крики учеников о помощи. Обе школы работают в трёхсменном режиме.

«Количество трёхсменных школ сильно не уменьшилось, в том числе потому, что в наших мегаполисах идёт застройка там, где нет готовой социальной инфраструктуры. Там, где активная застройка так называемых человейников, учатся в три смены. Но дети не виноваты в том, что, когда выдавали разрешение таких многоэтажных жилых домов, акимат не учёл такие очевидные вещи», — заявил Аймагамбетов (цитата по Vlast.kz).

По словам Аймагамбетова, строительство новых учебных заведений в некоторых районах осложняется тем, что там «нет даже пятна, чтобы построить школу». Он отметил, что местные власти «пытаются выйти из ситуации за счёт пристроек», но «это не решение» и проблема требует системного подхода.

«Законопроектом мы запрещаем давать разрешение на строительство такого рода многоквартирных жилых домов, если там нет готовых школ, детских садов и социальной инфраструктуры… Разрешение на строительство выдаётся, только если там школа в одну смену. Эту проблему надо учесть», — сказал депутат.

Сейчас законодатели ждут заключение от правительства, отмечает издание.