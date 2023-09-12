США разрешили международным банкам перевести замороженные иранские активы на сумму 6 млрд долларов из Южной Кореи в Катар, не нарушая американских санкций, в рамках обмена заключёнными, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября уведомил Конгресс о частичном снятии санкций с Ирана, отмечает издание.

Разблокировка иранских средств стала частью сделки, по которой Иран освободит пять заключённых американцев, а США — пятерых иранцев, находящихся в американской тюрьме.

«США и Иран начали непрямой консульский диалог при содействии Катара с целью добиться освобождения пяти граждан США, задержанных в Иране… Чтобы ускорить их освобождение, Соединённые Штаты взяли на себя обязательство освободить пятерых иранских граждан, которые в настоящее время содержатся под стражей в США, и разрешить перевод около 6 млрд долларов иранских средств, хранящихся на закрытых счетах в Республике Корея, на закрытые счета в Катаре, где средства будут доступны только для гуманитарной торговли», — говорится в письме Блинкена законодателям.

В Госдепартаменте США ранее уточняли, что Вашингтон будет контролировать, как используются средства. «Это деньги Ирана. Разрешение Ирану использовать такие средства в гуманитарных целях соответствует давней политике США, направленной на то, чтобы наши санкции не препятствовали поступлению гуманитарных товаров и услуг простым людям, независимо от того, насколько нежелательным или проблематичным является их правительство», — сказал тогда представитель Госдепартамента.

Среди американцев иранского происхождения, которые покинут тюрьму, бизнесмены Сиамак Намази и Эмад Шарги, а также бизнесмен и защитник окружающей среды Морад Тахбаз, писала The New York Times.

Личности других двух граждан США, освобождаемых в рамках сделки, не раскрываются по просьбе их семей. По данным источников издания, один из них учёный, а другой — бизнесмен. Газета уточняет, что всех их приговорили к тюремному заключению «по необоснованным обвинениям в шпионаже».

В середине августа власти Ирана перевели освобождаемых американцев из тюрьмы в Тегеране под домашний арест. Кого США передадут иранской стороне взамен, неизвестно.

Иранские активы, заблокированные на счетах южнокорейских банков, — это платежи, которые Южная Корея должна была перевести Иран за покупку нефти. После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана и позже запретили восьми крупнейшим импортёрам иранской нефти, включая Южную Корею, закупать энергоресурсы у Ирана. В результате средства для оплаты импорта нефти были заморожены.

Ранее Financial Times сообщало, что США также добиваются от Ирана прекращения поставок ударных беспилотников России, которые она использует в войне в Украине, в обмен на смягчение санкций.