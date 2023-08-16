США добиваются от Ирана прекращения поставок ударных беспилотников России, которые она использует в войне в Украине, в обмен на смягчение санкций, пишет Financial Times со ссылкой на источники среди американских и иранских чиновников.

Вопрос об этом дважды затрагивался администрацией президента США Джо Байдена на непрямых переговорах с представителями Ирана в Катаре и Омане. Кроме того, США хотят, чтобы Иран перестал отправлять России и запасные части для дронов.

Участники переговоров надеются, что стороны добьются деэскалации в двухсторонних отношениях. Для этого Ирану также необходимо отказаться от обогащения урана выше 60%, улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и взять на себя обязательство не нападать на американцев, рассказали источники изданию.

Взамен Вашингтон не станет вводить новые санкции (за исключением тех, которые касаются прав человека) против Ирана и не будет «строго следить» за уже введёнными ограничениями в отношении нефти.

Иран также добивается, что США убедили европейских союзников ослабить давление на страну, отмечает газета. По словам иранского чиновника, Тегеран обеспокоен тем, что Великобритания, Германия и Франция могут ввести новые санкции после того, как в октябре истечёт срок действия положений ядерного соглашения, которое ограничивает программу Ирана по баллистическим ракетам.

Российская армия регулярно обстреливает города Украины иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131». В ноябре 2022 года власти Ирана признали, что поставили России «маленькое количество» дронов за несколько месяцев до начала вторжения, но отрицали, что поставки продолжаются.