На Агропродовольственном инвестиционном форуме, который прошёл в Самарканде 7−8 сентября в рамках Международной конференции по продовольственной безопасности, были подписаны документы на 1,88 млрд долларов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В числе подписанных документов:

инвестиционные соглашения по 24 проектам на 857,3 млн долларов;

гранты международных финансовых институтов для 14 проектов на 707,5 млн долларов;

торговые соглашения на 319,2 млн долларов.

В форуме приняли участие более 100 компаний из 26 стран. Международная конференция по продовольственной безопасности была организована правительством Узбекистана с поддержкой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Конференция предоставила платформу для обсуждения продовольственной безопасности, включая инициативы по открытию экспресс-коридоров для доставки продуктов питания между странами-участницами и других мер, направленных на борьбу с голодом и обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства. Обсуждалось также достижение цели «Нулевой голод» в мире.

В мероприятии приняли участие министры и дипломаты более чем 30 стран, а также представители международных организаций, финансовых институтов, Шанхайской организации сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Всемирного банка, Исламской организации продовольственной безопасности, Азиатского банка развития и других.