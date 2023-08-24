Водители в Ташкенте и регионах Узбекистана в последние дни вновь сообщают о закрытии многих АГНКС, из-за чего на работающих заправках выстраиваются длинные очереди.

Это наблюдают корреспонденты «Газеты.uz» и источники в разных регионах. В четверг в социальных сетях появились видео длинных очередей из автобусов к газовым заправкам в Ташкенте.

Представители заправок говорят об исчерпании лимитов за август. Из-за ограничений появились слухи о возможном повышении цен на газ для автотранспорта.

Обычно очереди на заправках в стране наблюдаются в осенне-зимний период, когда вводятся ограничения на время их работы. В этом году об очередях и закрытии некоторых заправок в Каракалпакстане СМИ писали в мае, июле и августе.

В четверг пресс-служба Министерства энергетики опубликовала заявление, в котором говорится, что никаких ограничений на поставку газа заправкам не вводилось. «Все метановые заправки получили газ за август согласно их заявкам в рамках утверждённого лимита», — говорится в заявлении.

«Если та или иная метановая заправка временно прекратила работу, это может быть связано с какими-либо техническими причинами или другими факторами», — отмечается в заявлении.

Цена на газ не повышалась, добавили в Минэнерго. О повышении цен население и другие потребители предупреждаются заранее в сроки, установленные законом. В случаях необоснованного повышения цен на газ министерство попросило обращаться по номеру 1159 Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

На запрос «Газеты.uz» в Минэнерго уточнили, что лимит поставки газа не сокращался, но и не повышался, хотя спрос по сравнению с прошлым годом «немного вырос».

Представитель министерства допустил, что слухи о повышении цен могли спровоцировать водителей «заправляться в больших объёмах, пока цена низкая».