Министерство энергетики Узбекистана прокомментировало сообщения о введении дневного лимита на некоторых автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС).

Журналист Шухрат Шокиржонов сообщил, что на метановых заправках в Самаркандской области установлены дневные лимиты на продажу газа.

Источник: t.me/shokirjonov.



Финансист Отабек Бакиров обратил внимание, что Минэнерго в начале августа, реагируя на очереди в газовых заправках, «намекало на наличие месячного лимита». В частности, министерство сообщало, что поставило АГНКС газ за август в рамках утверждённого лимита.

Он задался вопросом, какие правила и методология используются для определения дневных и месячных лимитов на заправках.

«Есть ли какой-либо нормативный документ по ограничению? Является ли методология открытой? Можно ли с ней ознакомиться? Если нет открытой методологии, то кто распределяет газ, какая рука? Какой чиновник? Министр? Замминистр? [Компания] „Худудгазътаминот“?» — написал он.

Бакиров также спросил, могут ли заправки запросить дополнительный газ, если их лимит исчерпан в 12:00.

В Министерстве энергетики в ответ на публикацию отметили, что баланс ресурсов и распределения природного газа разрабатывается в рамках положения о правилах использования природным газом, утверждённого постановлением правительства 12 августа 2018 года.

На сегодняшний день компания «Худудгазтаъминот» поставила 1173 АГНКС 2,5 млрд кубометров газа, что на 106 млн кубометров больше аналогичного периода прошлого года.

«Кроме того, часовые, суточные, ежемесячные и годовые объёмы газа определяются на основе расчётов с учётом гидравлической пропускной способности газопроводов. Указанные объёмы газа указываются в договорах, заключаемых с потребителями, и формируются на основании заявок потребителей», — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, потребители могут обращаться за дополнительный объёмом газа. Газоснабжающие организации имеют право пересмотреть заявки с учётом баланса ресурсов газа и газораспределения.

Финансист после ответа министерства указал, что по пункту 23 положения при положительном решении газоснабжающей организации потребителю выдаются технические условия на газификацию с указанием максимального часового, суточного, годового расхода и рабочего давления газа на точке подключения, а также пределов изменения этого давления.

«Но это договорной объем, согласованный с потребителем. Это не лимит, который вы устанавливаете. В правилах не отражены критерии определения лимита. Вчера мы интересовались правовой основой суточных лимитов для газовых заправок в регионах. Что и кто заставляет ограничивать газовую заправку вообще? Почему таких ограничений не было в мае, не было в июле, но появилось в августе? Надо сказать открыто, связано ли это с тем, что добыча газа снова снизилась, или с увеличением экспорта, или с тем, что газ активно направляется в газохранилища» — написал он.

Отметим, что по этому постановлению Кабмина Министерство энергетики составляет баланс ресурсов и распределения природного газа по республике на предстоящий год с поквартальной разбивкой (на зимний период по месяцам) на основании представленных заявок, с учётом ресурсных и газотранспортных возможностей, а также внутриотраслевой потребности и объёмов экспорта газа. Документ представляется до 15 сентября в Министерство экономического развития и сокращения бедности (сейчас — в Министерство экономики и финансов) для подготовки проекта баланса ресурсов и распределения газа по республике на предстоящий год.

После утверждения баланса Министерство энергетики ежегодно до 1 декабря направляет в АО «Узбекнефтегаз», АО «Узтрансгаз» и АО «Худудгазтаъминот» годовые и квартальные объёмы (на зимний период по месяцам) поставок природного газа потребителям. «Ҳудудгазтаъминот» направляет объёмы поставок природного газа потребителям в газоснабжающие организации.