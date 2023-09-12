В социальных сетях во вторник появилась фотография автобуса King Long маршрута 131 в Ташкенте с порванной «гармошкой». В «Тошшахартрансхизмат» прокомментировали ситуацию.

Как говорится в сообщении компании, около 21:35 11 сентября автобус, ехавший по улице 1-го квартала массива Сергели, попал средними колёсами в колодец, вокруг которого просело дорожное покрытие и образовалось углубление.

Крышка люка повредила нижнюю часть и «гармошку» машины. Пассажиры автобуса не пострадали, говорится в сообщении.