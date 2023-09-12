В международном аэропорту Андижана приступили к первому этапу строительства нового аэродромного комплекса, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

В рамках реконструкции предусмотрено строительство нового аэродромного комплекса, включающего в себя взлётно-посадочную полосу длиной 3400 м и шириной 60 м, рулёжные дорожки, перрон на семь мест стоянок для воздушных судов.

Кроме того, на аэродромном комплексе будет установлено светосигнальное оборудование второй категории ICAO (CAT-II), что позволит принимать/отправлять все типы воздушных судов в ночное время и в сложных метеоусловиях.

«Существующая взлётно-посадочная полоса аэропорта длиной 2985 метров и шириной 44 метра в связи с низкой несущей способностью покрытия имела ограничения на приём многих типов воздушных судов, а также из-за отсутствия современной системы светосигнального оборудования — ограничения на приём самолётов в тёмное время суток», — отмечается в сообщении.

Проект будет реализовываться в 2023—2024 годах.