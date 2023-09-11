Председатель Управления мусульман, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров выступил с критикой излишеств в религии, затронув вопросы ношения религиозной одежды, поведения, паломничества и другие. Видео его выступления опубликовала пресс-служба управления.

Муфтий подчеркнул, что в исламе нет жёстких правил относительно одежды и внешнего вида, и что некоторые излишества, которые наблюдаются в религии, не имеют оснований.

«Мы переусердствовали в культуре ношения [религиозной] одежды. Сформировалось мнение, что ислам подразумевает ношение определённой одежды и определённый внешний вид. Есть правило, оставленное нам нашим пророком. В исламе не принята определённая форма, это и невозможно, это не религия одной нации, это не религия одного климата», — отметил Нуриддин Халикназаров.

Он процитировал пророка Мухаммеда: «Поистине, Аллах не смотрит ни на ваше обличье, ни на имущество ваше».

Реклама на Газета.uz

«Нет такого требования, что если вы стали мусульманином, то вам надо носить определённую форму. Ислам послан всему человечеству — у арабов своя одежда, у турков — своя, мусульмане в Индонезии и Малайзии носят свою одежду, а узбеки — свою. Ислам учит умеренности и мере, в том числе в одежде. Надо знать меру, не надо носить и бесстыдную одежду, которая позорит на весь мир, и чёрную-пречёрную одежду по-арабски. Закрывать части тела, которые закрывать не предписано, не нужно», — отметил он.

«Требуется соблюдать меру. В нашем учении женщинам не предписано закрывать лицо, носить определённую одежду, носить чёрное, закрывать лицо, надевать перчатки. В нашем учении лицо, кисти рук и ступни женщин не считаются авратом (частями тела, которые нужно прикрывать — ред.), для этих частей не требуется специальной одежды… Превышение этих требований — это уже излишество, о котором мы говорим», — сказал муфтий.

Он остановился также на вопросе ношения бороды мусульманами. «Ношение бороды — суннат (действие, считающееся желательным для мусульман — ред.), никто это не отрицает. Но и сподвижники нашего пророка, и улемы нашего учения во многих своих указаниях рекомендовали, чтобы борода была не длиннее одной кабзы (ширина ладони — ред.) и была приведена в порядок», — отметил муфтий.

Нуриддин Холикназаров призвал верующих к разумному и правильному толкованию и других вопросов в исламе.

«Некоторые говорят, что нельзя молиться, стоя за людьми, у которых золотые зубы или пломбы в зубах. Где документ об этом, где доказательства? Кто дал вам право так утверждать?» — сказал глава Управления мусульман.

«В последнее время наблюдаются излишества и в вопросах хаджа и умры. Чрезмерное прославление людей, совершивших паломничество, также является излишеством. Стелить километры ковровых дорожек, приводить малолетних детей и плевать им в рот и так далее — это излишество. Так делать нельзя. Если он посетил дом Аллаха (Каабу — ред.), совершал паломничество, он получил благословение, ничего более того», — заявил он.

Председатель Управления мусульман отметил, что наблюдается и излишество в проявлении уважения к родителям.

«Мы видим в социальных сетях, как некий мужчина моет ноги матери и пьёт эту воду. Наша религия этого не требует. Уважать родителей не значит пить воду, которой помыты их ноги. Уважать родителей не значит везти их в Каабу и напоказ перед всем миром целовать их ноги. Оказывать им помощь, удовлетворять их потребности, получать их благословение. Остальное — излишество», — сказал муфтий.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Узбекистане планируется ввести административную ответственность за ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать личность.